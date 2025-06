León XIV ofrece un mensaje inspirador en el que anima a los seminaristas a ser alegres y honestos

ROMA (AP) — León XIV inició el martes una semana de celebraciones del clero católico alentando a los seminaristas a ser alegres y honestos, ofreciendo un mensaje optimista después de que su antecesor, Francisco, reprendiera frecuentemente a los sacerdotes y condenara lo que calificaba como el pecado del "clericalismo".

El primer papa estadounidense de la historia presidió un animado encuentro con miles de jóvenes que acudieron a Roma para celebrar una semana jubilar especial dedicada a seminaristas, sacerdotes y obispos.

El encuentro del martes convirtió la Basílica de San Pedro en algo parecido a una sala de conciertos, con los seminaristas ondeando las banderas de sus países, interrumpiendo frecuentemente al pontífice con aplausos y gritos de "papa León" y apiñándose junto a las vallas para besar su anillo a su paso.

En su discurso, León dio las gracias a los seminaristas por aceptar dedicar sus vidas a la Iglesia y apuntó que con su energía “alimentan la llama de la esperanza en la vida de la Iglesia”. Además, les instó a ser valientes, alegres, veraces y a no esconderse detrás de máscaras ni vivir vidas hipócritas.

"También tienen que aprender a dar nombre y voz a la tristeza, el miedo, la ansiedad y la indignación, llevando todo ante Dios”, manifestó el papa agustino. “Las crisis, las limitaciones, las fragilidades no deben ocultarse, sino que son ocasiones para la gracia”.

Francisco también se reunía frecuentemente con seminaristas, sacerdotes y obispos, pero solía ofrecerles un mensaje de amor exigente, arremetiendo contra lo que él llamaba clericalismo, o la tendencia a poner a los sacerdotes y al clero en un pedestal. Para el religioso argentino, el clericalismo era la raíz de muchos de los problemas de la Iglesia, especialmente el escándalo de abusos sexuales y su encubrimiento por parte del clero, dado que, según él, puede contribuir a abusos de poder y autoridad.

Aunque ofreció un mensaje más positivo, León citó muchas de las preocupaciones de Francisco al instar a los seminaristas a acompañar a los pobres y lamentar la “cultura del descarte” actual. Los seminaristas lo interrumpieron con aplausos cuando citó a su predecesor por su nombre.

El mensaje también podría haber estado dirigido a abordar la hemorragia crónica de clérigos que sufre la institución.

Según los últimos datos del Vaticano, el número de seminaristas en todo el mundo continuó disminuyendo aún después del aumento de la población católica. A finales de 2022, la Iglesia tenía 108.481 seminaristas, frente a los 109.895 del año anterior. Solo África y Oceanía lograron aumentos y se registraron importantes caídas en regiones tradicionalmente católicas como América y Europa, acompañados por una caída más modesta en Asia.

Se espera que en los próximos días León mantenga encuentros similares con sacerdotes y obispos antes de presidir una Misa de Jubileo este fin de semana.

