León XIV pidió a los cardenales una mayor escucha a las víctimas de abusos

El papa León XIV subrayó esta semana la importancia de escuchar a las víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos, durante una reunión con cardenales de todo el mundo, según comentarios difundidos el sábado.

En el discurso final del consistorio a puerta cerrada de dos días, el pontífice estadounidense-peruano afirmó que los abusos a niños y adultos vulnerables por parte de sacerdotes siguen siendo una "herida" en la Iglesia católica.

"Escuchar es profundamente importante. No podemos cerrar los ojos ni el corazón", dijo León según una transcripción del Vaticano.

Señaló que el tema de los abusos no figuraba de manera específica en las discusiones del consistorio, el primero desde que asumió en mayo la dirección de los 1400 millones de católicos del mundo tras la muerte del papa Francisco.

No obstante, quiso abordarlo en sus palabras finales, afirmando que esta lacra es "un problema que aún hoy es verdaderamente una herida en la vida de la Iglesia en muchos lugares".

"Quisiera animarlos a que compartan esto con los obispos: muchas veces el dolor de las víctimas se vio agravado por no haber sido acogidas ni escuchadas", señaló.

"El abuso en sí causa una herida profunda que puede durar toda la vida. Pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que la puerta se cerró y las víctimas no fueron acogidas. Una de ellas me dijo recientemente que lo más doloroso fue que ningún obispo quiso escucharla", insistió.

Unos 170 cardenales estuvieron presentes en el Vaticano el miércoles y el jueves para el consistorio, durante el cual debatieron el rumbo futuro de la Iglesia.

León los invitó a reunirse nuevamente a finales de junio, en lo que el Vaticano indicó que se convertirá en un encuentro anual.