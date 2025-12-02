León XIV planea un viaje a África y menciona su deseo de visitar Latinoamérica
Tras concluir su primer viaje internacional como papa, León XIV declaró el martes que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una...
Tras concluir su primer viaje internacional como papa, León XIV declaró el martes que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.
"Espero poder viajar a África, que podría ser mi próximo destino", declaró el papa estadounidense durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, a su regreso de una visita de seis días a Turquía y Líbano.
"Personalmente, espero poder ir a Argelia para visitar los lugares relacionados con la vida de San Agustín", afirmó, en referencia al santo del siglo V originario de este país del norte de África.
León XIV también reiteró que le gustaría "mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa".
"Creo que Perú también me recibiría con agrado", bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero y del que también tiene la nacionalidad.
Cuando se le preguntó por la fecha de este viaje, respondió que el proyecto aún estaba en estudio, mencionando solo "2026 o 2027".
El papa, elegido en mayo, pertenece a la orden agustiniana, fundada en el siglo XIII y que cuenta con casi 3.000 miembros en unos 50 países.
Un viaje a África permitiría al jefe de la Iglesia católica "continuar el discurso del diálogo y tender puentes entre el mundo cristiano y el musulmán", declaró.
"La figura de San Agustín desempeña un papel importante como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la nación", dijo el pontífice de 70 años.
El viaje a África también podría incluir visitas a Camerún y Guinea Ecuatorial, informó una fuente del Vaticano a AFP.
