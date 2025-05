León XIV promete buscar unidad para que la Iglesia católica sea un símbolo de paz en el mundo

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, se comprometió el domingo a trabajar por la unidad para que la Iglesia católica se convierta en un símbolo de paz en el mundo.

El misionero agustino de 69 años ofreció un mensaje de comunión durante una misa de inicio de pontificado en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de personas, presidentes, patriarcas y miembros de la realeza.

En su homilía, León dijo que quería ser un servidor para los fieles a través de las dos dimensiones del papado: amor y unidad.

"Me gustaría que nuestro primer gran deseo sea una Iglesia unida, un signo de unidad y comunión, que se convierta en un fermento para un mundo reconciliado", dijo.

Su llamado a la unidad fue significativo, dada la polarización en la Iglesia católica en los Estados Unidos y otros lugares.

León inició la jornada con su primer recorrido en papamóvil por la plaza, un rito de paso que se ha convertido en sinónimo del alcance global del papado y su atractivo mediático, utilizado en casa y en el extranjero para acercar a los papas a su rebaño. Sonrió y saludó desde la parte trasera del vehículo, pero no pareció detenerse para besar a los bebés.

León pareció emocionarse cuando le colocaron los dos potentes símbolos del papado: la estola de lana de cordero sobre sus hombros y el anillo del pescador en su dedo, como si el peso de la responsabilidad acabara de abatirse sobre él.

Giró su mano para mirar el anillo y el sello y luego juntó sus manos frente a él en oración.

La seguridad era estricta mientras los equipos de protección civil con uniformes de neón colocaban a los peregrinos en cuadrantes en la plaza y por el bulevar que conduce a ella.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, uno de los últimos funcionarios extranjeros en ver al papa Francisco antes de su muerte, rindió homenaje en la tumba del papa argentino al llegar a Roma el sábado por la noche y encabezaba la delegación de Estados Unidos en honor a León, nacido en Chicago.

Un estricto protocolo diplomático dicta los arreglos de asientos. Tanto Estados Unidos como Perú tienen asientos en primera fila gracias a la doble ciudadanía de León. Vance, un converso católico que se enfrentó con Francisco por los planes de deportación masiva de migrantes del gobierno de Trump, está acompañado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó a Roma con anticipación para intentar avanzar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, es una de alrededor de una docena de jefes de estado que asisten, así como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Rusia está representada por su ministra de cultura, Olga Liubimova.

El protocolo diplomático también dictó el código de vestimenta: mientras que la mayoría vestía de negro, el puñado de reinas y princesas católicas —Charlene de Mónaco y Letizia de España, entre otras— vestían de blanco en un privilegio especial que se les permite. Tres docenas de otras iglesias cristianas del mundo enviaron sus propias delegaciones, encabezadas por patriarcas, reverendos, ministros y metropolitanos, mientras que la comunidad judía tenía una delegación de 13 miembros, la mitad de ellos rabinos.

El seminarista estadounidense Ethan Menning, de 21 años, de Omaha, Nebraska, se envolvió en una bandera estadounidense, comprada en una parada de camiones en Iowa, para celebrar.

"Roma siempre se sintió como el hogar para un católico, pero ahora venir aquí y ver a uno de los nuestros en el trono de Pedro... casi hace que Jesús mismo sea más accesible", dijo.

Kalen Hill, un peregrino de Estados Unidos, llegó a San Pedro poco después de que se abrieran las puertas el domingo por la mañana y dijo que nunca esperó que un estadounidense liderara la Iglesia de 1.400 millones de personas.

"Diría que todos los estadounidenses están emocionados por esto", dijo. "Es realmente poderoso para los católicos estadounidenses que a veces se sienten separados de la Iglesia mundial ser incluidos en esta comunidad a través del papa León".

Los dos símbolos del papado entregados a León fueron la estola de lana de cordero, conocida como palio, y el anillo del pescador. El palio, drapeado sobre sus hombros, simboliza al pastor llevando a su rebaño como el papa lleva a los fieles. El anillo, que se convierte en el sello oficial de Leo, rememora el llamado de Jesús al apóstol Pedro para lanzar sus redes de pesca.

El otro momento simbólicamente importante de la misa es el rito que representa la obediencia a Leo: mientras que en el pasado todos los cardenales juraban obediencia al nuevo papa, las ceremonias papales más recientes involucran a representantes de cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, monjas, parejas casadas y jóvenes participando en el rito.

Otro cambio respecto al pasado es que la Misa del domingo no es una ceremonia de coronación, que solía involucrar al papa recibiendo una tiara, sino que se conoce simplemente como una "Celebración Eucarística para el inicio del ministerio petrino del Obispo de Roma".

En los días desde su histórica elección, León ya ha esbozado algunas de sus prioridades clave como papa. En su primer discurso de política exterior, dijo que los tres pilares de la diplomacia de la Santa Sede son la paz, la justicia y la verdad. En su primer discurso importante sobre economía, enfatizó la doctrina social de la Iglesia católica y la búsqueda de la verdad. No se sabe si usará su homilía de instalación como una declaración de misión como hicieron algunos de sus predecesores.

Después de la homilía y al final de la misa, León ofrecerá una bendición final y luego entrará en la basílica para saludar a los jefes de las más de 150 delegaciones oficiales asistentes.

La seguridad era estricta, como lo fue para el funeral de Francisco el 26 de abril, que atrajo a unas 250.000 personas. Las autoridades de Roma hicieron planes para recibir a otras 250.000 el domingo. La plaza y la avenida principal que conduce a ella, y dos plazas cercanas fueron equipadas con pantallas de televisión gigantes, y docenas de baños portátiles han sido instalados en un parque cercano.

Gregory y Susan Hudak, quienes vivieron durante 40 años en el área de Chicago, se encontraron en Roma después de reservar un viaje en febrero, con solo una leve esperanza de quizá vislumbrar al papa.

Ver pasar el papamóvil frente a ellos, con León a bordo, fue incluso mejor que ver jugar a Michael Jordan, dijo Gary Hudak, un ex monaguillo que llevaba un sombrero de los Chicago Bears.

"En un principio, la única esperanza que tenía al venir aquí era ver el interior de la Capilla Sixtina", dijo. "Me alegró que el cónclave hubiera terminado, porque podría ver el interior de la Capilla Sixtina. Ver al papa no estaba programado, era una esperanza remota. Y esto fue un tesoro, simple como eso".

