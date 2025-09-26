LA NACION

León XIV realiza primer gran nombramiento en el Vaticano para cubrir su antiguo cargo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
León XIV realiza primer gran nombramiento en el Vaticano para cubrir su antiguo cargo
León XIV realiza primer gran nombramiento en el Vaticano para cubrir su antiguo cargoAlessandra Tarantino - AP

ROMA (AP) — El papa realizó el viernes su primer gran nombramiento en el Vaticano al elegir a un experto legal italiano para reemplazarlo al frente de la oficina de la Santa Sede que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo.

León XIV designó al arzobispo Filippo Iannone como prefecto del Dicasterio para los Obispos. El excardenal Robert Prevost había dirigido esa importante oficina del Vaticano durante dos años hasta su elección como papa en mayo.

Iannone, de 67 años, era hasta ahora el principal legislador de la Santa Sede, como jefe de su oficina legal. Su traslado deja otra vacante importante que León tendrá que ocupar.

El nombramiento sugiere que el pontífice estadounidense sabe bien que la oficina episcopal tiene una importante carga legal. Entre otras cosas, evalúa quejas contra obispos por abusos o negligencia en el manejo de casos de clérigos abusivos.

Tras la muerte de Francisco, todos los prefectos del Vaticano perdieron técnicamente sus puestos. León los confirmó de forma provisional y hay varias posiciones que están a punto de quedar vacías porque sus titulares están cerca o en la edad normal de jubilación.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
    1

    Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania

  2. Un cráneo de más de un millón de años desafía las teorías sobre los orígenes de la especie humana
    2

    China: un cráneo de más de un millón de años desafía las teorías sobre los orígenes de la especie humana

  3. La economía pos-elección se define en Washington
    3

    La economía pos-elección se define en Washington

  4. Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
    4

    Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo

Cargando banners ...