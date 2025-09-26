León XIV realiza primer gran nombramiento en el Vaticano para cubrir su antiguo cargo

ROMA (AP) — El papa realizó el viernes su primer gran nombramiento en el Vaticano al elegir a un experto legal italiano para reemplazarlo al frente de la oficina de la Santa Sede que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo.

León XIV designó al arzobispo Filippo Iannone como prefecto del Dicasterio para los Obispos. El excardenal Robert Prevost había dirigido esa importante oficina del Vaticano durante dos años hasta su elección como papa en mayo.

Iannone, de 67 años, era hasta ahora el principal legislador de la Santa Sede, como jefe de su oficina legal. Su traslado deja otra vacante importante que León tendrá que ocupar.

El nombramiento sugiere que el pontífice estadounidense sabe bien que la oficina episcopal tiene una importante carga legal. Entre otras cosas, evalúa quejas contra obispos por abusos o negligencia en el manejo de casos de clérigos abusivos.

Tras la muerte de Francisco, todos los prefectos del Vaticano perdieron técnicamente sus puestos. León los confirmó de forma provisional y hay varias posiciones que están a punto de quedar vacías porque sus titulares están cerca o en la edad normal de jubilación.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.