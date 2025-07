León XIV reanuda mañana las audiencias generales tras las vacaciones en Castel Gandolfo

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Las audiencias generales del Papa León XIV se reanudarán este miércoles 30 de julio, tras las vacaciones del pontífice en Castel Gandolfo. La última audiencia general se celebró el pasado 25 de junio en la Plaza de San Pedro. Durante estos días, León XIV mantendrá audiencias públicas y privadas, si bien la agenda semanal está marcada por el Jubileo de los Jóvenes, que arrancó este lunes y que continuará hasta la vigilia del 2 de agosto en Tor Vergata. Estos días, miles de jóvenes llegan a Roma para sumarse a este evento, según destaca Vatican News. La jornada contará con música, testimonios y el espíritu de fraternidad, que culminará con la vigilia a las 20:30 horas. Al día siguiente, domingo 3 de agosto, se celebrará la Misa a las 9:00 horas, y a las 12:00 horas rezará el Ángelus junto a los miles de jóvenes presentes. Este martes, el Pontífice ha recibido en audiencia a 800 neófitos y catecúmenos franceses en el Aula de la Bendición, con motivo de su peregrinación jubilar. A estos jóvenes les ha recordado que las personas se convierten "en cristianos auténticos" cuando se dejan tocar "por la gracia de Dios" en la vida cotidiana. El Papa ha subrayado que "el catecumenado es un camino de fe que no termina con el bautismo, sino que continúa durante toda la vida, con momentos de alegría y momentos de dificultad". León XIV ha expresado su alegría "al ver a tantos jóvenes comprometidos con su fe y que quieren dar sentido a su vida, dejándose guiar por Cristo y su Evangelio". "El bautismo nos hace miembros plenos de la gran familia de Dios. La iniciativa viene siempre de Él, y nosotros respondemos experimentando su amor salvador. En su camino de catecúmenos y de nuevos bautizados, cada uno de ustedes tiene un encuentro personal con el Señor en la comunidad que los acoge", ha indicado. El Pontífice ha recordado que, en el camino de fe del catecumenado, los jóvenes están llamados a compartir con los demás su experiencia de fe, testimoniando el amor de Cristo y convirtiéndose en discípulos misioneros. "No se limiten sólo a los conocimientos teóricos, sino vivan su fe de modo concreto, experimentando el amor de Dios en tu vida diaria. El camino de la fe puede ser largo y a veces difícil, pero no se desanimen, porque Dios siempre está presente para sostenerlos", ha subrayado.