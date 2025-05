León XIV rechaza reducir a Jesús solo a un "superhombre"

El papa León XIV rechazó el viernes reducir la figura de Jesús a la de un "líder carismático o a un superhombre" en un aparente mensaje a cristianos evangélicos en su primera misa como líder de la Iglesia católica.

"No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre", dijo en su primera homilía como papa. "Y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho".

