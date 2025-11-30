León XIV reitera su apoyo a la solución de dos Estados, israelí y palestino

La solución de dos Estados es la "única" que puede resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, reiteró el domingo el papa León XIV a bordo de un vuelo entre Estambul y Beirut.

Por primera vez desde su elección en mayo, el papa estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, tradición observada por sus antecesores.

"La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución capaz de resolver el conflicto actual", declaró en el breve encuentro con la prensa.

El pontífice dijo que mencionó el tema durante su encuentro el jueves en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "que aprueba plenamente esta propuesta".

"Turquía desempeña un papel importante en ese proceso", afirmó.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados.

Desde su elección en mayo, León XIV expresó su solidaridad con "la tierra martirizada" de Gaza y denunció el desplazamiento forzado de palestinos.

El papa afirmó el domingo que el Vaticano tiene lazos de "amistad" con Israel y se propone como mediador entre ambas partes.

