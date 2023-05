León y Los Angeles FC comienzan la disputa por el título de la Liga de Concacaf

El León de México y Los Angeles FC de Estados Unidos se enfrentarán este miércoles en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuyo ganador jugará el Mundial de Clubes de la FIFA.

Mientras el León ha llegado por primera vez a la final del máximo torneo de clubes de la región, el LAFC tendrá su segunda oportunidad después de perder la final de 2020 ante los Tigres de México.

La 'Fiera' eliminó al Tauro panameño en octavos de final, al Violette haitiano en cuartos y a los Tigres en semifinales.

Por su lado, el LAFC se abrió camino echando al Alajuelense de Costa Rica, al Vancouver Whitecaps en cuartos y al Philadelphia Union en semis.

Desde la primera edición de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1962 (llamada Liga de Campeones desde 2008), esta será la sexta final en la que se enfrentan clubes mexicanos y estadounidenses: el balance de las cinco anteriores es de tres triunfos aztecas contra dos de Estdos Unidos.

- Fiera en reposo -

El León dejó de tener actividad oficial desde el domingo 7 de mayo cuando fue eliminado en el repechaje del torneo Clausura-2023 mexicano, ya finalizado y que fue ganado por Tigres.

A más de tres semanas de distancia, el director técnico argentino Nicolás Larcamón confía en poder coronar a la 'Fiera' en el plano internacional por primera vez desde su fundación en 1943.

"Tengo un gran anhelo de ver a la banda abrazándose levantando esa copa, se lo merecen como grupo", dijo Larcamón ante la televisión mexicana. "El grupo está junto, está con ganas, con mucho enfoque y eso nos hace soñar de verlos alcanzar esa gloria, este título inédito en la historia del club".

En sus filas, el León cuenta con Rodolfo Cota, experimentado portero de 35 años que ha sido campeón de la Concacaf a nivel de clubes en cuatro ocasiones: tres con el Pachuca (2007, 2008 y 2010) y una con Guadalajara (2018).

- Sin favoritos -

Los Angeles FC, por su parte, está con ritmo de competencia. En la Conferencia Oeste de la temporada 2023 de la MLS se encuentra en la tercera posición.

El once anglino sufrió la eliminación en la Copa MLS la semana anterior al perder ante su acérrimo rival, el Galaxy de Los Angeles, en octavos de final y buscará resarcirse en la final de la Concacaf.

"No creo que haya un equipo favorito", dijo el delantero mexicano Carlos Vela, figura del LAFC, de cara a la final contra el León. "Los dos merecemos optar por el título y el que juegue mejor, el que no cometa errores y aproveche cualquier cosita va a ser el que se lo lleve. Ya no es cuestión de quién es mejor, lo importante es quién se lo toma con mejor mentalidad".

De los 14 jugadores del LAFC que jugaron y perdieron la final de la Concacaf en 2020 se mantienen los colombianos Jesús Murillo y Eddie Segura, los ecuatorianos Diego Palacios y José Cifuentes, el ghanés Kwadwo Opoku y el mexicano Carlos Vela.

Este primer partido de la final se jugará en la ciudad de León a partir de la 20H00 locales (02H00 GMT del jueves) en el estadio Nou Camp, que tiene capacidad para 31.200 espectadores.

La revancha se celebrará el domingo en la ciudad de Los Angeles apartir de las 19H00 locales (02H00 GMT del lunes) en el estadio BMO, que tiene un aforo de 22.000 localidades.

Probables alineaciones:

León: Rodolfo Cota, Byron Castillo, Stiven Barreiro, Adonis Frías, William Tesillo, Fidel Ambriz, Lucas Romero, Ángel Mena, Elías Hernández, Víctor Dávila, Lucas di Yorio. DT: Nicolás Larcamón.

LAFC: John McCarthy, Ryan Hollingshead, Jesús Murillo, Aaron Long, Diego Palacios, Ilie Sánchez, Kellyn Acosta, Timothy Tillman, Mateusz Bogusz, Carlos Vela, Denis Bouanga. DT: Steve Cherundolo.

Str/ma

AFP