Leonard anota 25 puntos y Clippers retoman el triunfo con paliza 117-93 sobre Suns

PHOENIX (AP) — Kawhi Leonard anotó 25 puntos y los Clippers de Los Ángeles, jugando sin James Harden, aplastaron la noche del domingo 117-93 a los Suns de Phoenix.

Leonard, quien no fue incluido en los reservas del All-Star de la Conferencia Oeste anunciados más temprano el domingo, logró ocho rebotes además de su 27º juego consecutivo con 20 o más puntos. Ivica Zubac consiguió 20 rebotes mientras los Clippers se recuperaron de una derrota en Denver el viernes y dominaron en el interior, superando a Phoenix en rebotes 63-35 y superando a los Suns 64-18 en la pintura.

Jordan Miller anotó 20 puntos, John Collins 16, Zubac 14 y Kobe Sanders 12 para los Clippers, quienes lanzaron con un 51,8% de efectividad desde el campo. Sanders comenzó en lugar de Harden, quien se perdió el juego por razones personales.

Desde que comenzaron la temporada 6-21, los Clippers han ganado 17 de 21 y están a solo dos juegos por debajo de .500. Los Suns habían ganado tres seguidos antes del domingo, y aún tienen un récord de 15-7 desde el 21 de diciembre.

Grayson Allen lideró a los Suns con 23 puntos y ocho asistencias, y Dillon Brooks anotó 22 puntos. Collin Gillespie y Jordan Goodwin terminaron cada uno con 12 puntos.

