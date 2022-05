Leonardo Interactive anuncia Simon the Sorcerer Origins, precuela de la aventura gráfica de 1993

La editora italiana Leonardo Interactive y el estudio Smallthing Studios han anunciado el desarrollo para PC y consolas de Simon the Sorcerer Origins, precuela de la aventura gráfica 'point and click', Simon the Sorcerer.

Simon the Sorcerer debutó en 1993 en MS-DOS y Amiga de la mano del estudio Adventure Soft. Dos años después, recibió una secuela bajo el nombre de Simon the Sorcerer II: El león, el mago y el armario. Ahora, la aventura acogerá un nuevo título en forma de precuela.

Leonardo Interactive y Smallthing Studios han anunciado el desarrollo de Simon the Sorcerer Origins en un comunicado de prensa remitido a Europa Press. El juego llegará a PC y consolas, y promete un apartado visual y unas mecánicas renovadas, además de magia y resolución de acertijos.

Simon the Sorcerer Origins anticipa que responderá a algunas de las preguntas planteadas por el título original. De hecho, su historia tiene lugar semanas antes de los eventos del primer episodio.

Esta nueva iteración de la franquicia llegará al mercado a principios de 2023. Hasta entonces, los usuarios de Steam ya pueden agregar el juego a su lista de deseos de la plataforma.