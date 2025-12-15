Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Leonardo Jardim deja el Cruzeiro para cuidar de su "salud física y mental"
Su Cruzeiro llegó a pelear por el Brasileirão y clasificó a la Copa Libertadores, pero el entrenador portugués Leonardo Jardim se sumó a la lista de personalidades del deporte que dan un paso...
- 1 minuto de lectura'
Su Cruzeiro llegó a pelear por el Brasileirão y clasificó a la Copa Libertadores, pero el entrenador portugués Leonardo Jardim se sumó a la lista de personalidades del deporte que dan un paso al lado para cuidar su "salud mental".
Jardim, de 51 años, comunicó el lunes su renuncia como DT del equipo de Belo Horizonte, cargo que había asumido en febrero.
"Los motivos son personales. Hubo señales que me alertaron: 'Jardim, para un poco, tienes que cuidar de tu salud física y mental'", explicó en conferencia de prensa.
Jardim, que paralelamente ha enfrentado dificultades de salud de un familiar, tenía contrato hasta finales de año, con la opción de renovar.
"Estos momentos no son fáciles, pero tenemos que ser racionales", agregó. "Cuando entro en un proyecto es para dar lo mejor de mí, no para recibir un salario", siguió.
La salida del timonel portugués se oficializa al día siguiente de la eliminación del Cruzeiro en la Copa de Brasil a manos del Corinthians, que esta semana jugará la final de ese torneo, a ida y vuelta, contra el Vasco da Gama.
El año, sin embargo, fue notable para el equipo: acabó el Brasileirão en el tercer puesto, por detrás de los poderosos Flamengo (campeón) y Palmeiras. Y el año próximo estará en la Libertadores.
Pero el éxito no lo es todo para el entrenador.
- "Quiero estar con mi familia" -
"Esta no es la primera vez que hago esto. Lo hice en el Mónaco", rememoró Jardim.
El portugués dirigió en dos etapas al Mónaco, con el campeonato de la liga francesa de la temporada 2016-2017 como punto más alto, con el colombiano Falcao y un joven Kylian Mbappé como figuras. Después se tomó una pausa y volvió en 2019 al club monegasco.
"Quiero estar con mi familia, con mis padres, para poner en orden mi vida. No vale la pena hablar de otros asuntos, contratos, dinero, si no estoy al 100%", remarcó este lunes.
En los últimos años, figuras del deporte hicieron énfasis en la salud mental.
La gimnasta Rebeca Andrade, mayor medallista de Brasil en Juegos Olímpicos con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce, decidió dejar de competir este año en el Mundial de Gimnasia Artística, en octubre, para priorizar su salud con miras a Los Ángeles 2028.
La leyenda estadounidense Simone Biles, que se retiró de varias finales en Tokio 2020, su compatriota nadador Michael Phelps o la tenista japonesa Naomi Osaka son otros grandes deportistas que han puesto sobre la mesa el asunto.
- ¿Tite, en la mira? -
"Luchamos mucho para que esto no ocurriera, pero él tenía esa necesidad", dijo el propietario del Cruzeiro, Pedro Lourenço, sobre la decisión de Jardim.
"Espero que un día vuelvas", expresó, dirigiéndose al entrenador.
La prensa, en tanto, asoma como próximo técnico de la Raposa al ex seleccionador de Brasil Tite, libre desde que salió del Flamengo en septiembre de 2024, sustituido por Filipe Luís.
Sería el regreso a los banquillos del entrenador brasileño, de 64 años, tras hacer también un alto para cuidar de su salud mental.
"Cuidé de mí, estuve con mi familia y estoy listo para regresar a las actividades como técnico", dijo Tite en noviembre.
Otras noticias de Cruzeiro
Bronca brasileña. Las razones del frustrado pase de Valentín Gómez a Cruzeiro y la fuerte acusación del club
Un grito para toda la vida. Racing necesitaba la gloria internacional para refrendar una década de protagonismo local
¡Racing campeón! La Academia, de fiesta: levantó la Copa Sudamericana y tiñó Asunción de celeste y blanco
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos