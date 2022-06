Leonardo niega que hubiera relación entre su marcha del PSG y la prolongación de Mbappé (prensa)

El exdirector deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, que dejó su cargo a finales de mayo, negó toda relación entre su cese y el anuncio, el mismo día, de la prolongación de contrato de Kylian Mbappé, en una entrevista acordada al diario L'Equipe y publicada este viernes.

Interrogado sobre una eventual "relación causa-efecto" entre su marcha y la decisión de quedarse en París de la estrella del fútbol francés, pretendido por el Real Madrid, Leonardo respondió: "No. Era el final del Campeonato y era tal vez el momento de decidir cosas del futuro".

"No, no se me dijo eso. Pero no quiero entrar en este tipo de cosas. Y el hecho de haber conservado a un jugador de este nivel, francés y parisino, es importante para el PSG y la Ligue 1", aseguró el brasileño de 52 años en su primera entrevista acordada a la prensa desde el anuncio, el 21 de mayo, de su cese.

"Algunas cosas que se dicen dentro del club deben quedar dentro del club. Es eso lo que he vivido con el PSG. Cuando alguien quiere separarse de ti, no hay una buena manera de decir que se terminó", añadió Leonardo, que ya había dejado una primera vez el puesto de director deportivo del PSG en julio de 2013.

El exinternacional brasileño, que también había estado como jugador en el club parisino (1996-1997), había entonces ocupado esta función durante dos años antes de dejar sus funciones, debido a una suspensión de nueve meses por un altercado con un árbitro en un partido contra Valenciennes. Esta sanción había sido anulada un año después por un tribunal administrativo.

Tras regresar en 2019, Leonardo dio 'golpes' importantes en el mercado de fichajes, con la llegada del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma y sobre todo el argentino Lionel Messi.

Incluso si la primera temporada en París de la "Pulga", que no estuvo a su nivel, fue decepcionante, Leonardo celebró haber realizado "la única mutación de Messi en su carrera". "Messi, no hay nada mejor. Cronológicamente, está Pelé, Maradona, Messi", señaló.

"Cuando hago mi balance de tres años, veo una final de Champions (2020), una semifinal (2021), el décimo título de Ligue 1, otros siete trofeos nacionales y añado Messi", concluyó el brasileño.

Ll/psr