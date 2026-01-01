Leones rugen y Águilas vuelan: los apodos de los 24 equipos en la Copa Africana de Naciones

RABAT, Marruecos (AP) — Los Leones Indomables, Bafana Bafana y las Súper Águilas son tres de los 24 equipos que participan en la 35ma edición de la Copa Africana de Naciones en Marruecos

Pero una característica que todos tienen apodos llevados con orgullo por sus seguidores, aunque algunos han tenido más éxito que otros

Aquí hay un vistazo a los apodos y cómo los equipos estuvieron a la altura de ellos en la fase de grupos que terminó el miércoles. La fase de eliminación comienza el sábado

GRUPO A

Marruecos, los Leones del Atlas

Los leones de Berbería que solían merodear por las montañas del norte de África viven solo a través del equipo local de la Copa Africana. La última fotografía conocida de un león salvaje en Marruecos fue tomada por el fotógrafo del ejército francés Marcelin Flandrin desde un vuelo sobre las montañas del Atlas en 1925. Pero en la Copa Africana, los Leones del Atlas de Achraf Hakimi están vivos y siguen en camino hacia el título después de encabezar el grupo

Mali, las Águilas

El águila simboliza la fuerza y el poder para los malienses. El país está gobernado por una junta militar después de que el coronel Assimi Goita se instalara como presidente en 2021. El equipo es difícil de vencer. Mali avanzó a los octavos de final con tres empates consecutivos

Comoras, los Celacantos

Participando en solo su segundo torneo de la Copa Africana, el apodo de la nación insular Comoras proviene de un pez antiguo que se pensaba extinto hasta que se encontraron especímenes vivos frente a la costa de Sudáfrica en 1938. Ahora se sabe que viven en el mar alrededor de Comoras, frente a la costa este de África al noroeste de Madagascar. El equipo no avanzó

Zambia, Chipolopolo (Balas de Cobre)

El equipo zambiano lleva el nombre de una de las mayores exportaciones del país, el cobre, con el término balas añadido para significar la velocidad y el peligro del equipo. Desafortunadamente para sus fanáticos, el apodo no ayudó ya que Zambia terminó en el fondo del grupo después de dos empates

GRUPO B

Egipto, los Faraones

Nombrados en honor a los antiguos líderes egipcios, ahora son liderados por la superestrella del Liverpool Mohamed Salah. Los Faraones son uno de los principales favoritos para extender su récord con su octavo título de la Copa Africana. Egipto fue el primero en clasificarse para la fase de eliminación

Sudáfrica, Bafana Bafana

Significando "los chicos, los chicos" en zulú, Bafana Bafana se popularizó como un término de cariño después de la readmisión del equipo en las competiciones tras el fin del apartheid en el país. Sudáfrica terminó subcampeón de su grupo y enfrentará a Camerún el domingo

Angola, Palancas Negras (Antílopes Sable Negros)

El antílope sable es el animal nacional de Angola y también se puede encontrar en billetes y sellos. El equipo no logró avanzar porque Tanzania anotó un gol más

Zimbabue, los Guerreros

Nombrados por el espíritu de lucha y la resiliencia frente a la adversidad mostrados por el equipo del país sin salida al mar en el sureste de África. El equipo luchó duro pero finalmente quedó eliminado después de perder su último partido contra el rival local Sudáfrica

GRUPO C

Nigeria, las Súper Águilas

Después de obtener la independencia del dominio colonial británico en 1960, el equipo nigeriano jugó con uniformes verdes y blancos para reflejar la bandera del país. Anteriormente conocidos como los Turistas del Reino Unido, los Diablos Rojos (por sus camisetas rojas) y luego las Águilas Verdes cuando cambiar a su nuevo uniforme después de la independencia, el equipo cambió a las Súper Águilas en la década de 1980. Encabezó el grupo con tres victorias

Túnez, las Águilas de Cartago

Otro equipo de águilas que busca inspiración en la histórica república fenicia de Cartago. Cerca de la actual capital tunecina, Túnez, Cartago fue una de las ciudades más grandes del mundo en su apogeo cuando controlaba una franja de territorio a través del noroeste de África y el sureste de Iberia, y las islas intermedias. Túnez terminó subcampeón y se enfrentará a Mali

Tanzania, las Estrellas Taifa

Proveniente de la palabra swahili para nación, Taifa reúne a los mejores jugadores del continente anteriormente conocido como Tanganica y la isla de Zanzíbar. Se fusionaron para formar Tanzania en 1964. Las Estrellas Taifa llegaron a la fase de eliminación por primera vez y se enfrentarán al país anfitrión Marruecos en la siguiente ronda

Uganda, las Grullas

Nombradas en honor a la grulla coronada gris, el ave nacional de Uganda. Ha aparecido en la bandera y el escudo de armas de Uganda desde que el país se independizó en 1962, y también antes como un protectorado del Imperio Británico. Las Grullas terminaron en el fondo del grupo

GRUPO D

Senegal, los Leones de Teranga

"Teranga" significa hospitalidad en wolof, el idioma de Senegal, y partes de los países vecinos. Pero estos leones solo son hospitalarios fuera del campo. Terminaron en la cima del grupo y harán todo lo posible para repetir su único éxito después de ganar el trofeo en 2021

Congo, los Leopardos

Los leopardos son centrales en la cultura congoleña y lo han sido desde la antigüedad, apareciendo en el escudo de armas del país y en el emblema del equipo. Los Leopardos se enfrentarán a Argelia el seis de enero

Benín, los Guepardos

El equipo de Benín solía ser conocido como las Ardillas hasta que la Federación de fútbol del país decidió en 2022 que necesitaban un cambio para reflejar una actitud más asertiva, más rápida, quizás incluso temible. Quería un apodo "evocador y respetable". Ahora, los jugadores de Benín tienen que estar a la altura de su reputación como los animales terrestres más rápidos del mundo. Se colaron en la ronda de eliminación gracias a una victoria sobre Botsuana

Botsuana, las Cebras

Nombradas en honor al animal nacional de Botsuana. Finalmente, las Cebras no ganaron suficientes rayas para llegar a la ronda de eliminación

GRUPO E

Argelia, los Zorros del Desierto

Nombrados en honor a los pequeños zorros del desierto, los zorros más pequeños del mundo, que logran sobrevivir en el Sahara y otros entornos áridos en el norte de África. Los Zorros del Desierto encabezaron su grupo para quedarse en Rabat para la siguiente ronda

Burkina Faso, los Potros

Dos potros aparecen en el escudo de armas del país, una referencia a la historia de Yennenga, una princesa guerrera que dejó su reino cuando su padre no le permitió casarse. Yennenga conoció a un cazador, Rialé, con quien tuvo un hijo, Ouédraogo, que significa potro en honor al caballo blanco en el que Yennenga viajó. Los Potros se enfrentarán al campeón defensor Costa de Marfil

Sudán, los Halcones de Jediane

El nombre se refiere al ave que se encuentra en gran parte de Sudán y en las praderas abiertas de la región subsahariana. Aparece en el escudo de armas del país. A pesar de una campaña ensombrecida por la guerra en casa, los Halcones de Jediane llegaron a los octavos de final con una victoria sobre Guinea Ecuatorial y se enfrentarán a Senegal

Guinea Ecuatorial, Trueno Nacional

Desafortunadamente el trueno no golpeó en Marruecos, donde el equipo fue eliminado después de solo dos juegos y finalmente perdió los tres

GRUPO F

Costa de Marfil, los Elefantes

Los campeones defensores obtienen su apodo de los elefantes del bosque que solían ser comunes en el país y que aparecen en el escudo de armas. El país mismo deriva su nombre del comercio de marfil. Todavía hay elefantes en Costa de Marfil, pero no tantos como antes

Camerún, los Leones Indomables

Como si los leones no fueran ya lo suficientemente temibles, los cinco veces campeones estuvieron invictos en su grupo con dos victorias y un empate. Camerún se enfrentará a Sudáfrica en la ronda de 16

Mozambique, las Mambas

Nombradas en honor a las serpientes altamente venenosas y veloces que se encuentran en el África subsahariana. La mamba negra que se encuentra en Mozambique es una de las más temidas de todas las mambas y puede atacar cuando se siente provocada. Las Súper Águilas de Nigeria estarán advertidas

Gabón, las Panteras

La pantera negra es el animal nacional de Gabón y aparece en el emblema de la federación de fútbol del país, mientras que hay dos de ellas en el escudo de armas del país. Las Panteras ya se van a casa después de tres derrotas

