Leonor, princesa de Viana, heredera de un título creado hace más de 6 siglos

PAMPLONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Princesa Leonor ha visitado este viernes por primera vez Navarra, en un viaje que le ha llevado a una de las localidades que da nombre a su Principado, el de Viana, -junto con Asturias y Girona-, un título que fue creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para su nieto Carlos de Trastámara. El monarca navarro equiparó de este modo el reino navarro a las otras coronas que habían ido creando títulos semejantes para los herederos al trono.

El documento de concesión, además de reconocer la dignidad de Príncipe de Viana para su nieto y futuro heredero al trono, estableció un conjunto específico de patrimonio constituido por una serie de lugares, castillos y villas que, encabezada por la de Viana, pasaría a ser conocido desde entonces como el 'Principado de Viana'.

Tras la conquista del reino de Navarra peninsular por Fernando el Católico (medio hermano del fallecido Carlos, príncipe de Viana), a principios del siglo XVI, y al proclamarse Fernando rey de Aragón y Navarra, el título de príncipe de Viana quedó en el olvido sin que tomara posesión del mismo ninguno de los herederos de la Corona de Aragón primero, Castilla después y finalmente, España.

La ciudad de Viana, como cabeza del Principado, hizo en los siglos siguientes esporádicas reclamaciones acerca de su vigencia y de la necesidad de que el heredero de la corona española usara también la dignidad de príncipe de Viana.

Así, el 13 de marzo de 1923 la Diputación Foral y Provincial de Navarra, acogiendo una iniciativa del Ayuntamiento vianés con motivo del V centenario de la creación del principado, acordó dirigirse al rey Alfonso XIII solicitando la rehabilitación del uso del título alegando que "el heredero del Rey de España debe ostentar no sólo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana".

Finalmente, con la aprobación de la Constitución Española de 1978, el artículo 57.2 del texto constitucional reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de Príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le corresponderían los demás títulos vinculados.

La Princesa Leonor, acompañada de los Reyes Felipe y Letizia, ha llegado este viernes sobre las 12.30 horas a la localidad de Viana. Los tres han saludado a los ciudadanos que se han congregado ante el Ayuntamiento. Al igual que han hecho previamente en Pamplona, se han sacado fotos con muchos de los vecinos allí reunidos y han departido con ellos.

Los Reyes han subido unos escalones que los separaban de los ciudadanos para poder saludar a personas que se encontraban en las filas traseras. Dentro de su visita a Viana, los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se han dirigido hacia la Iglesia de San Pedro, que fue el primer templo que se levantó en el siglo XIII, en la por entonces villa.

En su interior han visitado la exposición con motivo del VI Centenario de la creación del Título Príncipe de Viana, con explicaciones a cargo de Pilar Martínez de Olcoz, técnica de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Viana.

La muestra "600 años del Principado de Viana" es un recorrido histórico en el que, a través de seis paneles, se profundiza en el conocimiento sobre el Reino de Navarra, en la figura de Carlos III de Navarra y del Príncipe de Viana, en la importancia del título para los herederos o en los motivos que llevaron a Viana a ser elegida como cabeza del Principado.