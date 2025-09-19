Leonor visitará Navarra por primera vez los días 26 y 27 de septiembre acompañada de los Reyes
PAMPLONA, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Los Reyes de España, Felipe y Letizia, visitarán Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, los días 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España. De acuerdo con el programa previsto, el viernes por la mañana, en primer lugar, acudirán a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde serán recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, saludarán a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.
Después, se trasladará a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerá el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado. La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.
El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.
