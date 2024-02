20/06/2023 El líder opositor venezolano, Leopoldo López, durante el World Liberty Congress en el Impact Hub, a 20 de junio de 2023, en Madrid (España). El World Liberty Congress reúne a líderes de varios países del mundo en el marco del compromiso con la libertad y la restauración de la democracia. En colaboración con The Brenthurst Foundation, se ha celebrado una discusión sobre el libro ‘In the name of the people: how populism is rewiring the world’. El libro examina el populismo desde sus raíces latinoamericanas hasta el populismo de los movimientos de liberación en África y auge de un nuevo nacionalismo europeo en 14 países de todo el mundo, con el fin de comprender cómo el populismo se está convirtiendo en una amenaza para las sociedades libres y abiertas. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

Diego Radamés - Europa Press - Diego Radamés - Europa Press