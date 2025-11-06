Leroy Sané vuelve con Alemania para la clasificación al Mundial 2026

Leroy Sané, convocado nuevamente, y Said El Mala, citado por primera vez, forman parte de los 25 jugadores alemanes elegidos este jueves por el seleccionador Julian Nagelsmann para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2026 en noviembre.

Sané, ex extremo del Manchester City y del Bayern de Múnich, que se unió al Galatasaray esta temporada, había jugado por última vez con Alemania en junio.

Según Nagelsmann, "se ganó su convocatoria gracias a sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones y en la liga turca". El jugador con 70 partidos internacionales suma tres goles y tres asistencias en 14 encuentros disputados con el club turco.

El Mala, de 19 años, ha sido seleccionado tras haber disputado solo nueve partidos en la Bundesliga. Ascendido con el Colonia esta temporada, el extremo ha anotado cuatro goles en el campeonato.

El defensa del Newcastle Malick Thiaw ha sido convocado nuevamente después de dos años de ausencia, después de que Senegal intentara atraerlo en los últimos meses para que cambiara de nacionalidad deportiva.

El delantero del Brentford Kevin Schade ha sido seleccionado por primera vez desde 2024.

Cuatro jugadores -Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller y Maximilian Beier- se caen de la lista con respecto a la convocatoria de octubre.

Varios elementos importantes de la Mannschaft siguen lesionados: los delanteros Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug y Tim Kleindienst, así como el portero Marc-André ter Stegen y el defensa Antonio Rüdiger.

Alemania se enfrentará a Luxemburgo como visitante el 14 de noviembre, antes de un partido que podría resultar crucial tres días después en Leipzig contra Eslovaquia, que tiene el mismo número de puntos en el grupo A.

Dos victorias permitirían a los alemanes terminar primeros del grupo y clasificarse de manera directa para la Copa del Mundo. Si obtienen el segundo lugar, deberán pasar por los playoffs en marzo.

-- Convocatoria de Alemania:

Porteros: Noah Atubolu (Friburgo), Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Joshua Kimmich (Bayern de Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Múnich), Malick Thiaw (Newcastle/ENG)

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia), Said El Mala (Colonia), Serge Gnabry (Bayern de Múnich), Leon Goretzka (Bayern de Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Florian Wirtz (Liverpool/ENG)

Delanteros: Kevin Schade (Brentford/ENG), Nick Woltemade (Newcastle/ENG), Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

dwi/smr/pm/an