LAS VEGAS (AP) — Una reunión en la década de los ochenta programada entre la NFL y los directores de las casas de apuestas despertó las esperanzas en Las Vegas que su relación se dirigía en una dirección positiva después de décadas en las que la liga mantuvo a la ciudad a la distancia.

Pero resultó que los oficiales de liga le comunicaron a los casinos que les cobraría 25.000 dólares al año para televisar los juegos y el director de las casas de apuestas Jimmy Vaccaro se percató que la relación se mantendría fría.

“A largo plazo pensamos que no valía la pena pelear con ellos por que podían apagar el switch y no habrían juegos de fútbol americano”, reconoció Vaccaro. “Entonces tienes que aguantarte”.

Ahora la NFL no se satisface con Las Vegas. Los Raiders han jugado en el Estadio Allegiant en el Strip desde el 2020 y este domingo recibirá el Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Esta es una evidente señal de que la liga acepta a la ciudad y la creciente industria de las apuestas. La ciudad también ha recibido el Draft y el Pro Bowl.

“La relación se desarrolló rápidamente”, admitió Jay Kornegay, vicepresidente de operaciones de carreras y deports de Westgate Las Vegas. “Para nosotros, se sintió como un giro de 180 grados. Por décadas fue una relación precaria. Nos hablamos varias veces en una década, pero era claro su parecer sobre las apuestas”.

Los corredores de apuestas, ejecutivos y oficiales del gobierno tomaron una visión práctica en lo que se refiere a asociarse con la NFL, la razón por la que la transición a una relación más cercana resultó fácil,

Se podrían haber tomado los desaires de la NFL de forma personal, especialmente debido a dos decisiones de la liga que no les cayó bien.

Una fue cuando en el 2003 Las Vegas Convention and Visitor Authority pidió transmitir un comercial durante el Super Bowl para promocionar la ciudad. La NFL se rehusó, aunque no hacía mención de las apuestas.

El famoso slogan de Las Vegas de “Lo que sucede aquí, se queda aquí” era parte de este anuncio que se había había sido implementado ese año.

Luego en el 2015, el quarterback de los Cowboys de Dallas Tony Romo tenía programado encabezar una convención de fantasy football en el Venetian, pero la NFL lo prohibió debido a que era propiedad del casino. Romo demandó sin éxito a la liga.

Mientras tanto las casas de apuesta de Las Vegas continuaron trabajando con la NFL y otras ligas para descubrir actividades sospechosas en apuestas y líneas de apuesta.

“Les gustó cuando les dijimos lo que pensábamos cuando quisieron cuestionar algo, pero no significó nada”, advirtió Vaccaro.

Dos eventos cambiaron todo.

En el 2017, los dueños aprobaron que los Raiders se mudaran de Oakland a Las Vegas. Un año después la Suprema Corte invalidó la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateur y que abrió la puerta para legalizar las apuestas más allá de Nevada.

De pronto la relación de la NFL cambió con Las Vegas.

En un event en diciembre por el Super Bowl, el comisionado Roger Goodell dijo que no se hubiera imaginado 10 años antes que estaría en Las Vegas para promocionar el evento más importante de la liga.

“Se han convertid en la ciudad del deporte”, le dijo Goodell a la asistentes. “La visión se estableció. La visión era clara. Queríamos ser parte y creo que cuando ocurrió, todo pareció cambiar”.

Goodell estaba en correcto sobre los pasos que tuvieron que seguir para convertirse en un lugar importante para el deporte. Además de los Raiders, Las Vegas se unió a la NHL y WNBA ganando tres campeonatos. Los Atléticos de Oakland se dirigen a la ciudad y LeBron James ha dicho que está abierto a ser dueño de un equipo de la NBA en la ciudad.

La llegada de los Raiders a Las Vegas fue clave para mejorar la relación entre la liga y la ciudad. Los dueños aprobaron la mudanza 31-1. Sólo el dueño de los Dolphins Stephen Ross votó en contra.

“Es una gran ciudad para el deporte, gran ciudad”, advirtió el dueño de los Cowboys Jerry Jones. “Parece que será una de las acciones más exitosas que hemos hecho”.

Cuando la Suprema Corte revocó la ley de apuestas, otros estados comenzaron a aprobar las apuestas. Ahora son legales en 38 estados y en el 2021 la NFL anunció que se asociaría con cuatro empresas de apuestas.

David Highhill, gerente general de apuestas de la NFL, reconoció que la liga no tuvo otra opción que reconocer la nueva realidad. El Super Bowl no sólo será en Las Vegas, si no que se trasmitirán comerciales de apuestas.

“Es nuestro trabajo asegurarnos que reaccionamos al mundo que nos rodea”, indicó Highhill. “Creo que en lo que nos enfocamos son las prioridades. Número 1, continuar protegiendo la integridad del deporte”.