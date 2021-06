Lesión facial todavía afecta a De Bruyne en Euro 2020

Kevin De Bruyne aún siente los efectos de la violenta colisión con Antonio Rudiger en la Liga de Campeones el mes pasado.

No es que haya afectado su rendimiento en la Eurocopa.

El mediocampista belga entró como suplente en el segundo tiempo contra Dinamarca el jueves y transformó el juego al asistir en un gol y anotar otro para el triunfo de su equipo 2-1.

De Bruyne será titular contra Finlandia el lunes, cuando Bélgica ya tiene la clasificación asegurada.

Pero su estado al entrar a la fase de partidos eliminatorios del torneo dista de ser ideal. Se perdió el primer partido —un triunfo 3-0 contra Rusia— mientras se recuperaba de una cirugía menor por fractura de nariz y cavidad del ojo sufrida en un choque con Rudiger jugando para Manchester City contra Chelsea en la final de la Liga de Campeones el 29 de mayo.

“Todavía tengo muy poca sensación en el lado izquierdo (de la cara)”, dijo De Bruyne el sábado. "Me he acostumbrado en las últimas semanas, pero es un poco molesto".

Dijo que le “asusta disputar balones”, y en el entrenamiento del sábado era evidente que evitaba cabecear.

“Somos cuidadosos”, dijo. “En los entrenamientos no lo hago”.

Pero dijo que no le guarda rencor a Rudiger.

“No he estado enfadado. Son cosas que pasan”, dijo. “Sé que quería bloquearme, pero también sé que no tenía intención de lesionarme, así que no tengo problema con eso”.

