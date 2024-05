Lesionado capitán de austria, alaba, queda fuera de la lista provisional para la eurocopa

21 mayo (Reuters) - El capitán de Austria, David Alaba, quedó el martes fuera de la convocatoria provisional para la Eurocopa, pero el lesionado defensa del Real Madrid acompañará al equipo a Alemania como "capitán no jugador", informó la federación local.

El seleccionador Ralf Rangnick anunció la convocatoria de 29 jugadores, teniendo en cuenta una oleada de lesiones recientes y de larga duración.

Alaba, que jugó en dos de las anteriores participaciones de Austria en la Eurocopa, en 2016 y 2020, sufrió una seria lesión de rodilla en diciembre.

"Es una gran pena, por supuesto, que no esté disponible para nosotros como jugador. En las últimas semanas he mantenido estrechas conversaciones con David. Me ha recalcado que tenía muchas ganas de estar con nosotros", declaró Rangnick.

"Por lo tanto, estoy muy contento de decir que esto será posible después de una buena discusión con su club, el Real Madrid".

El centrocampista Xaver Schlager se perderá el torneo tras dañarse la rodilla izquierda a principios de mayo, al igual que el guardameta titular Alexander Schlager, que también sufrió una lesión de rodilla.

Austria enfrentará a Francia, Holanda y Polonia en el Grupo D de la Eurocopa y jugará amistosos contra Serbia el 4 de junio y Suiza el 8 de junio. (Reporte de Alexandra Hudson. Editado en español por Javier Leira)

Reuters