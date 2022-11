Lesionado davies es incluido en la convocatoria de canadá para el mundial

13 nov (Reuters) - Canadá incluyó el domingo a Alphonso Davies del Bayern Munich en su equipo para la Copa del Mundo, aliviando las preocupaciones sobre si el delantero estaría en forma para Qatar después de sufrir una lesión.

Si bien el nombre de Davies formaba parte del equipo de 26 jugadores de John Herdman, el director técnico de Canadá se vio obligado a tomar una decisión difícil, descartando a Doneil Henry luego de que el veterano defensor se lesionara el viernes durante el calentamiento para el partido amistoso ante Bahréin.

"El equipo médico lo evaluó y, para ser justos, no fue una gran noticia, el momento de su regreso demoraría hasta 14 días. Doneil puso al equipo primero, podríamos haber intentado que volviera a jugar y tenerlo más adelante en el torneo, pero sabía que era la decisión correcta", dijo Herdman, en una conferencia telefónica desde Doha.

"Realmente muestra el coraje y de qué se trata esta hermandad cuando un hombre puede entregar su camiseta y dar ese paso al costado para apoyar al equipo en un papel diferente", agregó.

Canadá se ha visto afectado por lesiones de cara a Qatar, perdiendo al defensor Scott Kennedy por un problema en el hombro y al portero Maxime Crepeau, quien sufrió una fractura en la pierna en la final de la Copa MLS.

Pero los temores de que Davies, el jugador más dinámico de Canadá, se pierda la Copa del Mundo después de sufrir una lesión en el tendón de la corva han disminuido.

El jugador de 22 años se perdió los dos últimos partidos del Bayern en la Bundesliga después de sufrir una lesión a principios de este mes.

Davies ha jugado 34 veces y ha anotado 12 goles para la selección de Canadá, que regresa a la Copa del Mundo por primera vez en 36 años.

"¡Se suponía que un niño nacido en un campo de refugiados no lo lograría! Pero aquí estamos VAMOS A LA COPA DEL MUNDO. No dejes que nadie te diga que tus sueños no son realistas. ¡SIGUE SOÑANDO, SIGUE CONSIGUIÉNDOLO!", escribió Davies en su cuenta de Twitter después de que se anunció la convocatoria.

Canadá integra el Grupo F del Mundial con Bélgica, Marruecos y Croacia.

El equipo de Herdman comienza su campaña contra los belgas el 23 de noviembre.

Lista de convocados:

Porteros: James Pantemis (Montreal), Milan Borjan (Red Star Belgrade), Dayne St Clair (Minnesota United).

Defensas: Samuel Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman, Alistair Johnston y Kamal Miller (Montreal), Richie Laryea (Toronto), Steven Vitoria (Chaves), Derek Cornelius (Panetolikos).

Mediocampistas: Liam Fraser (Deinze), Ismael Kone y Samuel Piette (Montreal), Mark-Anthony Kaye y Jonathan Osorio (Toronto), David Wotherspoon (St Johnstone), Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Stephen Eustaquio (Porto).

Delanteros: Tajon Buchanan y Cyle Larin (Club Brugge), Liam Millar (Basel), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Ike Ugbo (Troyes), Junior Hoilett (Reading), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Munich). (Reporte de Steve Keating en Toronto. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters