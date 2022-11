Lesionado mané se someterá a revisión médica en 10 días: dt del bayern

Múnich, alemania, 11 nov (reuters) - el delantero de senegal sadio mané se someterá a revisiones médicas en múnich dentro de 10 días para controlar su recuperación de una lesión que podría dejarlo fuera del mundial, a pesar de haber sido convocado en la selección de su país.

Mané fue incluido el viernes en la convocatoria de Senegal para el Mundial de Qatar que comienza el 20 de noviembre, pese a que se lesionó jugando con el Bayern de Múnich el martes.

El atacante, de 30 años, cuyos decisivos tiros penales permitieron a su país ganar la Copa Africana de Naciones y la clasificación para el Mundial este año, sufrió una lesión en el peroné derecho en la victoria del Bayern contra el Werder Bremen.

"Ni siquiera sé lo que es un médico brujo", dijo el viernes el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, en respuesta a la sugerencia de la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, de que su compatriota Mané podría ser tratado por "médicos brujos" para que llegue a tiempo.

"Dentro de 10 días volveremos a hacerle un chequeo para ver cómo ha ido su recuperación y su progreso y partiremos de ahí", dijo Nagelsmann en rueda de prensa.

"Obviamente (Senegal) quiere que juegue, pero tenemos que esperar y ver cómo está la situación médica. Si no puede jugar, no puede jugar, lo quiera o no la Federación".

Senegal enfrentará a Países Bajos el 21 de noviembre en su primer partido del Grupo A, antes de medir a la anfitriona Qatar y a Ecuador.

El director técnico de Senegal, Aliou Cisse, dijo más temprano el viernes que confiaba en que Mané podría recuperarse a tiempo para jugar en el torneo. (Reporte de Karolos Grohmann, editado en español por Daniela Desantis)

Reuters