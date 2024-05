Lesiones de lanzadores se presentan más probablemente en pretemporada e inicio de campaña

NUEVA YORK (AP) — Las lesiones de los lanzadores se presentan más probablemente en la pretemporada y en el comienzo de la campaña, recalcaron las Grandes Ligas.

Los dirigentes del béisbol han rechazado la afirmación emitida por Tony Clark, líder sindical de los peloteros, quien dijo que las lesiones podrían estar vinculadas con la implementación del reloj de pitcheo, disponible desde el año anterior.

Para este año se redujo todavía más el tiempo que puede transcurrir entre un lanzamiento y otro.

“En 2014 o cerca de esas fechas comenzamos con esta tendencia al alza”, dijo el comisionado Rob Manfred el jueves, tras la entrega de datos sobre el tema a los dueños de los equipos. “Parece que el año pasado, la tendencia se revirtió. No sabemos lo que ello significa, si va a continuar o no. Pienso que a comienzos de la temporada no hubo una anomalía. Hay un patrón que ha sido un problema en el inicio de la campaña desde hace tiempo”.

Shane Bieber, de Cleveland; Spencer Strider, de Atlanta; Lucas Giolito, de Boston; el nicaragüense Jonathan Loáisiga de los Yankees de Nueva York, y el dominicano Eury Pérez, de Miami, figuran entre los lanzadores que quedaron fuera debido a problemas de codo en este año.

Las Grandes Ligas no han publicado los datos. La institución Johns Hopkins ha realizado un estudio que no se ha divulgado y que ha incluido entrevistas con más de 200 peloteros y médicos, dijo Manfred.

El temor a las lesiones de los pitchers causó que algunos clubes impidan a sus peloteros participar en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023. Podría volverse también un problema para permitir que los peloteros de las Grandes Ligas participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

AP