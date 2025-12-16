Lesiones en Chelsea aumentan 44% tras Mundial de Clubes. Informe dice que el impacto es 'mínimo'

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Chelsea registró un aumento del 44% en lesiones después de competir en el ampliado Mundial de Clubes este año, según los hallazgos publicados el martes.

Sin embargo, el torneo ha tenido hasta ahora un “impacto mínimo” en las lesiones en general, según la última edición del Índice de Lesiones del fútbol europeo masculino.

El nuevo torneo insignia de clubes de la FIFA recibió fuertes críticas cuando se confirmó en 2023 que aumentaría de siete a 32 equipos. Los sindicatos de futbolistas advirtieron sobre el agotamiento físico y mental de los jugadores debido a un calendario de partidos en constante expansión. Pero la FIFA siguió adelante y organizó el torneo en Estados Unidos entre junio y julio.

Chelsea se consagró en la primera edición, recibiendo el trofeo del presidente estadounidense Donald Trump, en el MetLife Stadium y llevándose a casa un premio en metálico de alrededor de US$125 millones. Pero, según el Índice, de junio a octubre, Chelsea sufrió más lesiones —23— que cualquiera de los nueve clubes de las principales ligas de Europa que participaron en el Mundial de Clubes.

Incluyeron a su joven figura Cole Palmer, y fue un aumento del 44% en comparación con el mismo período del año pasado.

El nuevo Mundial de Clubes se produjo en un momento en que competiciones como la Liga de Campeones y la Copa del Mundo también están expandiéndose.

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra, dijo que los jugadores están siendo llevados al límite y “expuestos a un calendario extremo a una edad cada vez más temprana”.

“El calendario actual no tiene sentido para los jugadores, los aficionados o los clubes”, expresó.

Aunque Chelsea, que jugó 64 partidos durante toda la temporada 2024-25, vio un aumento en las lesiones, el Índice, producido por la firma global de seguros Howden, encontró que en general hubo una disminución.

“En principio, se esperaría que esta carga de trabajo aumentada conduzca a un aumento en el número de lesiones sufridas, así como a un posible aumento en la gravedad general de las lesiones”, indicó el informe del Índice, pero agregó: “Los datos sugerirían un impacto mínimo en las cifras generales de lesiones”.

A pesar de las cifras, los autores del informe aceptan que es demasiado pronto para evaluar el impacto completo del Mundial de Clubes, ya que los hallazgos solo abarcan hasta octubre.

“Esperaríamos ver el impacto aumentar en ese período de noviembre a febrero”, dijo James Burrows, Jefe de Deportes en Howden. “Lo que hemos visto anteriormente es que ahí es donde se ve el impacto de los torneos de verano".

El Manchester City ha sufrido 22 lesiones desde el torneo, la cifra más alta entre los nueve equipos de las principales ligas de Europa: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.

Esos equipos han registrado 146 lesiones de junio a octubre, lo que representa una disminución en comparación con la cifra del año anterior de 174.

De agosto a octubre, ese número es 121, el más bajo para ese período de tres meses en los seis años anteriores del Índice.

