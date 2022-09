Lesmes niega maniobras para llegar al TC y se autodescarta para un "futuro inmediato"

Insiste en que el CGPJ debe nombrar a sus dos candidatos al TC aunque advierte de que puede no ser el jueves

MADRID, 5 Sep. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha negado este lunes haber realizado maniobras para llegar al Tribunal Constitucional (TC) y se ha autodescartado para ser candidato al órgano de garantías en "un futuro inmediato".

"Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecer√≠a indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien est√° diciendo otra cosa est√° mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intenci√≥n de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por su puesto que tampoco. Y dentro de tres a√Īos, cinco, seis, no lo s√©", ha dicho en declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesi√≥n del nuevo fiscal general del Estado, √Ālvaro Garc√≠a Ortiz, en el Tribunal Supremo.

Lesmes ha explicado que el Pleno del Consejo fue convocado para el día 8 "para que estuviera dentro del plazo legal marcado por la ley que devuelve al CGPJ las competencias para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional".

"El nombramiento ha de hacerse el d√≠a 8, si es posible, y si no los d√≠as sucesivos", ha a√Īadido, aunque ha reconocido que "cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona". "Esa es la dificultad de estos nombramientos", ha incidido, pero ha asegurado que "el acuerdo se alcanzar√°".

Preguntado sobre qué le parece que el Gobierno diga en privado que si no apoya los nombramientos, no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional, Lesmes ha sido tajante: "No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso ha mentido. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto".

Ante la pregunta de quién puede estar detrás de dichos rumores, Lesmes ha asegurado que pueden ser "personas" que quieren mediatizarle para "evitar que se hagan nombramientos". Preguntado sobre si sería el PP, ha indicado que no puede decir quién puede ser, pero sí ha precisado que cree que se hace con la intención de que se "tambalee". "No voy a tambalear en esto", ha dicho.

Ha negado igualmente supuestas presiones de magistrados del TS para bloquear la renovaci√≥n parcial del TC, asegurando que hay "varios" posibles candidatos del Supremo al Constitucional. "A m√≠ se me han dirigido varios magistrados del Supremo postul√°ndose para esos puestos. A otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto me ha dicho que tienen inter√©s. Sobran magistrados que quieren ir al TC", ha se√Īalado.

Se opone a que el cgpj se declare en rebeldía

A quienes sostienen que "hay que boicotear los nombramientos", Lesmes ha recordado la "institucionalidad" del Consejo y ha insistido en que si se ha aprobado una ley hay que cumplir con ella, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. "Es una ley que restablece la competencia del CGPJ, una competencia que está en la propia Constitución", ha subrayado.

Por ello, ha sido firme ante cualquier intento de boicot: "Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía". "Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo", ha dicho.

Situación "desoladora" en el supremo

Al margen, preguntado por una posible renovaci√≥n del CGPJ este a√Īo, Lesmes ha asegurado que no alberga "ninguna esperanza" y que la situaci√≥n le parece "lamentable". "El discurso de apertura estar√° muy centrado en este hecho", ha adelantado de cara al acto que se celebrar√° este mi√©rcoles.

Así, el presidente del Consejo ha explicado que las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son "desoladoras". "Dentro de no mucho habrá Salas que no podrán constituir con regularidad sus secciones", ha dicho.

Adem√°s, ha advertido de que "dentro de unos meses" el Tribunal Militar Central "no podr√° actuar porque se habr√° quedado sin la totalidad de sus miembros porque no han podido ser repuestos".

Para Lesmes, "la situaci√≥n de la justicia espa√Īola es desoladora y tiene que ver con la no renovaci√≥n del Consejo". A su juicio, los responsables son los encargados de dicha renovaci√≥n, es decir, el Congreso y el Senado y, por ende, los grupos parlamentarios all√≠ representados que tienen capacidad para hacerlo.

Al hilo, ha se√Īalado tambi√©n al Gobierno, por la reforma que hizo hace un a√Īo para impedir que el CGPJ en funciones acordara nombramientos. "Por una parte no se renueva el Consejo y por otra parte no se le permite actuar", ha subrayado. "Una situaci√≥n insostenible e inaceptable", ha a√Īadido.

As√≠ las cosas, Lesmes ha asegurado que "hay desafecci√≥n" por lo que se ha hecho con dicha reforma. "Me parece de todo punto inaceptable que el CGPJ recupere las competencias para hacer nombramientos del TC y no del Supremo, cuando la situaci√≥n del Supremo es mucho peor", ha indicado para luego recordar que se han hecho "advertencias m√ļltiples" desde el Supremo para que "esta situaci√≥n termine".