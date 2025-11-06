Letizia dice que la IA "bien utilizada puede ser muy útil" pero recuerda: "La inteligencia humana es irreemplazable"

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "bien utilizada puede ser muy útil" pero ha recordado que "la inteligencia humana es irreemplazable".

"La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que bien utilizada, puede ser muy útil", ha señalado este jueves Letizia, que ha presidido la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

Estos galardones distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

Asimismo, se otorga a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la competitividad.

"España es muchas cosas de todo tipo, pero España sois también vosotros, mujeres y hombres con obras, trayectorias e inteligencias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar en biomedicina, por solucionar problemas, por ampliar los límites de la innovación, por haber sabido hibridar el diseño con el arte...", ha manifestado en referencia a los galardonados.

Letizia ha mostrado su admiración por los premiados y les ha rogado que, a pesar "de las dificultades", sigan "con tanto entusiasmo, con energía y con esa gran inteligencia humana para seguir transformando y mejorando" las vidas de los españoles.

MORANT CRITICA "A LOS DETRACTORES DE LA CIENCIA Y DE LA DEMOCRACIA"

Durante su intervención, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha criticado "el odio, la ignorancia y los bulos", así como a "los detractores de la ciencia, de la verdad y de la propia democracia".

No obstante, ha celebrado que, al mismo tiempo, España viva "una época de cooperación global y de solidaridad ciudadana, de avances científicos y tecnológicos sin precedentes". Una etapa, ha añadido, "en la que orientar el talento, la creatividad y la tecnología hacia el bienestar y la prosperidad compartida".

Para la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades, "el talento crece cuando la ciencia y el diseño dejan de ser territorios reservados para unos pocos y se convierten en espacios compartidos, abiertos".

"Las carreras brillantes se gestan en escuelas y con referentes que despiertan vocaciones, en universidades que abren puertas, que estimulan las preguntas más audaces, que invitan a pensar sin miedo ni prisa, que ayudan a distinguir la evidencia del ruido y fomentan el ejercicio del pensamiento y se comprometen con nuestra democracia", ha recalcado.

En este punto, Morant ha subrayado que España ha aprendido también la "lección" de "lo caro es recortar en conocimiento y en talento". "Lo caro es que nuestros cerebros, nuestra inteligencia se fuguen. Eso nos produce pérdida de productividad y competitividad y desigualdad de oportunidades", ha advertido.

El carácter de las distinciones de estos premios es honorífico, salvo la modalidad de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, dotada con 50.000 euros, en la que este año ha resultado ganador Sepiia 2080 SL; la de Joven Talento Innovador, con 30.000 euros, en la que ha sido premiado Marcos González Sanz; la de Trayectoria en Diseño, con 50.000 euros, en la que ha ganado Patricia Urquiola Hidalgo; y la de Jóvenes Profesionales del Diseño, con 30.000 euros, con Miguel Leiro Fernández-Cuesta como galardonado.

Además, en Innovación 2025, han resultado ganadores, en la modalidad Trayectoria innovadora, Luis Felipe Serrano Pubul; y en la modalidad Gran Empresa Innovadora, Fertinagro Biotech SL.

En Diseño 2025, ha ganado en la modalidad Diseño y Empresa Viccarbe Habitat SL; y en la modalidad Trayectoria en Diseño, Diego Areso Nieva.

En 2024, Repsol fue galardonada con el Premio Nacional de Innovación 2024 en la categoría de Gran Empresa Innovadora, mientras que en la categoría de Innovación fueron premiados Jesús María Hernández Galán, Biolan Microbiosensores y Cristina Aleixendri Muñoz; asimismo, Equipos Móviles de Campaña ARPAS ha recibido una mención especial.

Por su parte, Héctor Serrano Barbeta, Sancal Diseño y Cris Busquets Morales fueron premiados en la categoría de Diseño; y Jose M. Sans Amill recibió una mención especial.