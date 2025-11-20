Letizia.- Fundación CEOE reconoce la aportación social de miles de empresas en un acto por su 40 aniversario presidido por Letizia

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Fundación CEOE ha celebrado este jueves la puesta de largo de sus 40 años de actividad en la promoción del compromiso social de las empresas españolas, en un acto presidido por la Reina Letizia en el Teatro Real.

En el acto se ha reconocido la labor de quienes han acompañado a la fundación durante estas cuatro décadas generando un espacio de solidaridad y generación de oportunidades al servicio de la sociedad.

Al evento han asistido destacadas personalidades del ámbito político e institucional, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y los ex secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

Durante su discurso la presidenta de Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha puesto en valor la labor esencial de las miles de empresas que han aportado "su talento, su entusiasmo y sus recursos" para generar oportunidades que permitan mejorar el presente y garantizar el futuro de la sociedad.

"Fundación CEOE ha demostrado que cuando la empresa española suma capacidad, talento y visión es capaz de impulsar transformaciones reales que mejoran la vida de las personas. Hoy renovamos ese compromiso con las personas que creen en un futuro mejor y trabajan para construirlo", ha añadido.

Báñez también ha enviado un mensaje a las generaciones futuras, a las que ha animado a seguir construyendo futuro: "Merecéis toda nuestra confianza. No permitáis que el ruido eclipse vuestro talento. El mundo necesita vuestra creatividad, vuestra energía y vuestra mirada distinta. En Fundación CEOE tenéis un aliado".

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha clausurado el acto destacando la importancia de encontrar espacios de cooperación y colaboración que contribuyan a crear oportunidades para los colectivos más vulnerables.

"Nos impulsa el ODS 17, que es el de la cooperación entre todos. Los empresarios somos personas que trabajamos con personas con las que compartimos un objetivo común: ofrecer un futuro a quienes más lo necesitan a través del empleo y del trabajo". Y ha añadido: "Buscamos espacios de colaboración para encontrar talento y ayudar a los más vulnerables".

El presidente de CEOE también ha reconocido el papel de la Monarquía Parlamentaria como "garante y símbolo de la moderación, de la libertad, de los derechos y de la unidad de España".

"La Corona es la mejor marca España que tenemos y la mejor embajadora de nuestras empresas en los mercados internacionales", ha indicado.

La Reina Letizia ha entregado los reconocimientos a la labor de proyectos como Marina de Empresas, Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona y Cáritas en las categorías de Emprendimiento, Talento y Compromiso Social, respectivamente.

La fundación ha señalado que ocho de cada diez empleos en España son generados por las empresas que, además, aportan el 70% de la riqueza anual del país. Cifras que merecen ser puestas en valor y que están presentes en los cuatro ejes estratégicos de Fundación CEOE: competitividad, la persona en el centro de la empresa, acción social y buen gobierno.

Pilares que, junto al emprendimiento y la educación financiera, Fundación CEOE ha querido llevar a los más pequeños a través de su última iniciativa 'Olegario', el duende que se hizo empresario, un personaje de cómic, creado por José María Nieto, que forma parte de un proyecto impulsado por Fundación CEOE y Fundación Diálogos y que también ha ocupado un espacio muy especial en el acto.