Letizia.- Grifols, NTT Data y Amazon Web Services entran en el patronato de la Fundación Princesa de Girona

GIRONA, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, ha aprobado este jueves la incorporación de tres nuevas organizaciones, que se suman a las más de 110 que forman este órgano de gobierno: Grifols, Amazon Web Services y NTT Data.

Estas empresas serán "parte activa de la nueva hoja de ruta de la Fundación que a partir de 2026 reforzará las actividades y acciones" que se han ido desplegando los cuatro años anteriores, informa la Fundación.

La Fundación también impulsará novedades para "adaptarse a los desafíos y retos a los que se enfrenta la juventud", apoyando al talento joven en tres ámbitos: inspiración, preparación, y formación y movilización.

Tras la reunión, el Rey ha mantenido un encuentro con los alcaldes de las localidades de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret (también presidenta de la Diputación de Barcelona); de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; de Aldaia, Guillermo Lujan; y Benetuser, Eva Sanz.