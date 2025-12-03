Letizia.- La Reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha entregado este miércoles, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de Accesibilidad y Diseño Universal al Ayuntamiento de Cartagena por el plan 'Cartagena Inclusiva', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El galardón, recogido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, en un acto celebrado en Salamanca (Castilla y León), supone un reconocimiento del Real Patronato sobre Discapacidad a Cartagena por incorporar la accesibilidad en su planificación urbana, sus servicios y sus normativas.

Arroyo ha explicado que las medidas municipales en esta materia se extienden a todos los ámbitos del trabajo municipal, desde el urbanismo al empleo, pasando por el turismo, el deporte y la cultura, y ha recordado que el Ayuntamiento colabora con más de 40 entidades de la discapacidad.

"Fruto de esa colaboración es el diseño de una ciudad que dispone de más de 110.000 metros cuadrados peatonalizados, calles de plataforma única o dos cambiadores inclusivos; con un transporte con marquesinas inteligentes, señalización en braille y alto relieve; o un ocio con códigos Navilens en museos, parques infantiles inclusivos y playas con servicios de baño asistido y deporte adaptado", ha dicho.

Entre los méritos valorados por el jurado se incluyen la creación de la Unidad de Personas con Discapacidad, la Oficina Técnica de Accesibilidad, el Punto de Información, la ordenanza municipal de accesibilidad y el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible.

El Patronato señala que estas actuaciones "han generado un poder transformador en la urbe y su entorno local", favoreciendo la participación de las personas con discapacidad.

El reconocimiento abarca también servicios y recursos implantados en los últimos años, como semáforos inteligentes auditivos en colaboración con la ONCE, sistemas de información sobre plazas adaptadas, reducción de ruido en desfiles para personas con autismo, zonas reservadas en grandes eventos, guía turística en braille, mochilas sensoriales en festivales, adaptación cognitiva de edificios públicos y participación de centros especiales de empleo en la elaboración de productos turísticos.

En materia de empleo y formación, el Patronato destaca la labor de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, que mantiene programas específicos y colabora con centros especiales de empleo.

La última Oferta de Empleo Público incorpora, además, una categoría reservada en exclusiva para personas con discapacidad, con cuatro plazas específicas de portero u ordenanza auxiliar.