Letizia.- La Reina Letizia llama en Salamanca a "cambiar de mentalidad" sobre las personas con discapacidad

SALAMANCA, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha hecho un llamamiento este miércoles para "cambiar la mentalidad" que se tiene sobre las personas con discapacidad, mensaje transmitido durante la reunión del Consejo del Real Patronato sobre la Discapacidad, que ha presidido, y al que ha seguido la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, que llevan su nombre, en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras Demencias de Salamanca (CREA).

"La Revista Española de la Discapacidad incorpora la accesibilidad cognitiva en uno de sus artículos y concluye que hay que cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad", ha asegurado la Reina. "Esta frase parece una obviedad, pero es bastante relevante. Cambiar de mentalidad es defender e impulsar los derechos de las personas con discapacidad". También ha añadido que esta frase significa "que las administraciones trabajen de la mano", además de "colocarles donde se toman decisiones", ha añadido.

La Reina Letizia ha subrayado, por otro lado, que el "fomento de la inclusión" es una frase muy adecuada, pero ha asegurado "no es una palabra vacía, sino que requiere recursos". "La empatía está muy bien, pero debe avanzar hacia la justicia social", ha subrayado la monarca española.

Por último, ha querido destacar la "discapacidad sobrevenida", porque hablar de ella significa "hablar de todas las personas. Aunque solo sea por egoísmo, conviene seguir aunando fuerzas", ha finalizado la Reina.

Por otra parte, la premiada en la categoría de Igualdad de Género, Ana Peláez Narváez, ha hablado en nombre del resto de galardonados al asegurar que "los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos y, por tanto, irrenunciables". "Los derechos no son conquistas definitivas, sino que deben seguir comprometiéndonos cada día para refrendarlos y hacerlos efectivos", ha añadido Peláez.

Estudiante en la USAL, Peláez ha reconocido sentir "como suya" la ciudad de Salamanca, además de agradecer a todas las entidades que hacen posible los Premios y a los que han luchado antes que nosotros" y, en su caso, "a la ONCE, por su acompañamiento siempre". Éste es un premio que Peláez ha asegurado no recoger "en nombre propio, pues es de muchas manos y muchos sueños, de muchas historias de vida".

Antes de Peláez, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "compromiso firme del Ejecutivo autonómico con la igualdad, la inclusión y la dignidad de las personas con capacidades diferentes" durante su discurso en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad.

CASTILLA Y LEÓN, UN REFERENTE

Mañueco ha recordado que los Servicios Sociales de Castilla y León están valorados como los mejores de España y que la Comunidad cuenta con la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad. Además, ha asegurado Mañueco, "Castilla y León dispone de una legislación avanzada en esta materia, reforzada en esta legislatura, a la vez que ha señalado la apuesta de la Junta por la inserción laboral como vía fundamental de integración social, con un apoyo intenso a los centros especiales de empleo, que han experimentado un crecimiento notable en los últimos años".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado durante su discurso que una jornada como la de este miércoles es la "celebración y reivindicación del trabajo bien hecho y el ejemplo que dais", al referirse a las personas con discapacidad.

"Este es un reconocimiento expreso a vuestra labor, estos Premios están dedicados a todos los que ponen tiempo y talento al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad. Se premia labores ejemplares y es el país entero el que lo agradece, valora y celebra", ha añadido Bustinduy.

Los Premios Nacionales de Discapacidad, con más de 40 años de historia, tienen como principal objetivo "estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas y entidades públicas y privadas en materia de inclusión, plena ciudadanía y goce efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con atención especial a las mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras de personas con discapacidad y a la ruralidad", tal y como ha asegurado Comunicación de Casa Real en un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, la Reina ha sido recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado de Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la secretaria de Estado de Derechos Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, María Rosa Martínez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, María Isabel Cano.

Tras los saludos, la Reina ha asistido a la reunión, en la que se han aprobado la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025, además de presentar nuevas iniciativas en materia de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

OCHO GALARDONES Y UNA MENCIÓN ESPECIAL

En esta edición se han concedido ocho galardones y una mención especial. Antes del inicio de la ceremonia, ha tenido lugar la actuación del Coro Fermín Gurbido, integrado por personas con ceguera y discapacidad visual grave, que ha interpretado el tema 'Qué bonita vida', de Dani Martín.

El Ayuntamiento de Cartagena ha sido premiado en la categoría de Accesibilidad en Municipios. Ha recogido el premio su alcaldesa, Noelia Arroyo, mientras que la Confederación Salud Mental España ha recibido el galardón en la categoría de Defensa de los Derechos Humanos, premio que ha sido recogido por su máximo responsable, Nel Anxelu González Zapico, y su vicepresidente, Basilio García Copín.

Por otro lado, la Asociación Danza Down ha ganado la categoría de Cultura Inclusiva, cuyo galardón ha sido recogido por la hermana del creador del proyecto, Asunción Lafuente. Además, el Proyecto 'Interacción accesible entre personas y dispositivos electrónicos' se ha proclamado ganador en la categoría de Investigación, recogido por Ana María Iglesias Maqueda, directora del proyecto.

Además, la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, con el proyecto 'Educando sin barreras desde la cuna', ha sido galardonado en la categoría de Educación Inclusiva. El premio ha sido recogido por el presidente de la Fundación, Jesús Núñez Velázquez.

La lista la completan la Asociación Española de Empleo con Apoyo, premio en la categoría de Inclusión Laboral que ha sido recogido por el presidente, Alfonso Gutiérrez Caballero, y una usuaria del colectivo, Carmen Laguna; la Fundación También, con el proyecto 'Escuelas inclusivas', premio en la categoría de Deporte Inclusivo, recogido por su presidenta, Teresa Silva Fernández; Ana Peláez Narváez, en la categoría de Igualdad de Género, y la Fundación 'RUN FOR YOU Atletismo sin etiquetas', Mención Especial del Jurado que ha sido recogida por la presidenta, Carmen Giménez Abad.

Al finalizar la ceremonia, ha tenido lugar la actuación del coro Fermín Gurbido, que ha interpretado el tema 'Girasoles', de Rozalén.