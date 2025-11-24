Letizia.- La Reina Letizia preside este martes en Tudela un homenaje a Alejandro Amenábar

PAMPLONA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La Reina Letizia presidirá este martes en Tudela un acto de homenaje al cineasta Alejandro Amenábar, en el marco del ciclo de cine 'Nuestros clásicos', organizado por la EPEL Tudela-Cultura y el cineclub Muskaria. El ciclo 'Nuestros clásicos' se lleva celebrando con estudiantes de Tudela desde hace varios años dentro del Festival de Cine Ópera Prima y ha sido apoyado en las últimas ediciones por la Reina Letizia. Este año, el ciclo está dedicado a Alejandro Amenábar. La película seleccionada para que el martes 25 de noviembre, en sesión matinal, la vean los estudiantes de Tudela es 'Mar adentro'. La película obtuvo 14 premios Goya, el Globo de Oro y el Óscar a mejor película extranjera. Este 2025 se cumple el 20.º aniversario del Óscar de esta película. En el acto de homenaje, además de la Reina Letizia, participará el propio Alejandro Amenábar, quien estará acompañado por las actrices Lola Dueñas y Mabel Rivera, y por el productor Fernando Bovaira. El acto estará presentado por Elena Sánchez, directora y presentadora del programa de televisión 'Historia de nuestro cine' y por la actriz Blanca Soroa, que ha participado en la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Estudiantes de IES Valle del Ebro, IES Benjamín de Tudela, Jesuitas, Anunciata y ETI acudirán al acto.