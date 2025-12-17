Letizia.- VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) ha escogido 'arancel' como su palabra del año 2025. Así se ha anunciado en un acto presidido por la reina Letizia.

Este sustantivo se ha impuesto a otras candidatas seleccionadas: trumpismo, apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme y tierras raras.

La reina Letizia ha presidido la conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) que ha organizado la entidad junto a la Real Academia Española y FundéuRAE.

Durante el acto solemne, al que también ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha desvelado la palabra del año.

"Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación o cuando recibís un WhatsApp con errores gramaticales del tipo que sea: una coma mal puesta, mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y esas tildes inexistentes. Me estáis mirando alguno y os reís pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene pedrada y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la del lenguaje, el rigor, la exactitud rica de las palabras y la corrección flexible", ha bromeado la reina.

Así, Letizia ha agradecido a la institución su labor con la que "soluciona" problemas lingüísticos y ha destacado la labor de las "filólogas y periodistas" que forman parte del "pequeño" equipo detrás de FundéuRAE -cuatro mujeres y dos hombres-.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y presidente de la FundéuRAE, también han acudido al acto. Es la trigésima ocasión en la que la FundéuRAE escoge su palabra del año. Las anteriores ganadoras fueron escrache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), los emojis (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021), inteligencia artificial (2022), polarización (2023) y dana (2024).

