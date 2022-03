Leto y Hathaway recrean ascenso y caída de WeWork

NUEVA YORK (AP) — Cuando Jared Leto apareció por última vez en una serie de televisión fue en 1995 e interpretó al chico del que estaba enamorada Claire Danes en la secundaria, Jordan Catalano, en “My So-Called Life” (“Es mi vida”) de ABC. Su personaje era el típico novio malo que deja a la angustiada Angela Chase (Danes) analizando cada encuentro que tuvieron.

La serie duró sólo una temporada, pero se afianzó en la cultura pop de la década de 1990 junto con el personaje de Catalano. Leto se convirtió eventualmente en un ganador del Oscar por su trabajo en la película de 2013 “Dallas Buyers Club” (“El club de los desahuciados”) y un rock con su banda 30 Seconds to Mars.

Veintiocho años después, Leto regresará a la televisión el viernes en la serie limitada “WeCrashed” de Apple TV+ y dijo que la experiencia se sintió más como hacer una película que hacer televisión.

“El enfoque fue el mismo. Simplemente era mucho más material, era como hacer seis películas. Me encantó. Me encantó la oportunidad de vivir con un personaje un poco más, me encanta el reto. Casi acabó conmigo, pero fue exactamente lo que necesitaba que ocurriera”, dijo.

“WeCrashed” sigue el ascenso y la caída de Adam Neumann (Leto), cofundador de la empresa de oficinas compartidas WeWork. También cuenta la historia de amor entre Neumann y su esposa, Rebekah, interpretada por otra ganadora del Oscar, Anne Hathaway. Rebekah tiene una gran personalidad con grandes sueños, es una yogi que cree en la manifestación de los sueños y en el feng shui. Fue la encargada de la marca WeWork y fundó su escuela derivada, WeGrow.

Para interpretar a Neumann, Leto se sumergió en el personaje. Adoptó una “manera diferente de caminar, hablar, reír, un acento, un tono diferente de voz — son muchas cosas que barajar”, dijo el actor.

Kyle Marvin, quien interpreta al cofundador de WeWork Miguel McKelvey, dijo que todas sus interacciones con Leto durante la realización de la serie fueron con él en personaje.

“Desde el primer día que conocí a Jared, me decía Miguel, incluso cuando nos topábamos fuera del escenario o platicábamos. Siempre eran Adam y Miguel. Eso fue realmente fascinante porque me colocó en el lugar correcto mentalmente”.

Leto dice que no es un actor de “método”, pero sí tiene un enfoque más inmersivo.

“Rechazo el término método porque ha sido tan pervertido. Digo, realmente el método era usado para describir un cierto tipo de escuela de actuación, un cierto enfoque, pero se ha convertido en la palabra automática para describir enfoques extremos para actuar o algo que la gente cree que es raro. A mí me encanta el trabajo inmersivo. Me encanta adentrarme profundo en el personaje. Creo que es realmente fascinante trabajar así y gratificante. Lo que se necesitaba para este personaje era transformación”, dijo.

Hathaway también dijo que Leto permaneció enfocado en la conexión de sus personajes mientras estaban en el plató, aunque en su caso dice que ella dejó de llevarse el trabajo a casa después de que tuvo hijos.

“Entre las tomas no había mucho cotilleo. Llegábamos al set y estábamos horas y horas en esa zona, y luego nos íbamos a casa y nos enviábamos un mensaje de texto y decíamos algo como pulgares arriba o algo”.

Una junta de inversionistas presionó a Neumann para que renunciara como director general de WeWork en 2019 por sus gastos exorbitantes y su comportamiento errático y los planes para una oferta pública inicial de la empresa se abandonaron. Rebekah cerró WeGrow, que era el proyecto que le apasionaba. Quería tener un enfoque holístico para la educación y también enseñar a sus estudiantes (que en algunos casos tenían apenas 2 años) a ser jóvenes empresarios.

A pesar de las derrotas públicas de la pareja, Leto y Hathaway señalaron que no están interesados en avergonzar o juzgar a sus contrapartes en la vida real.

“Cuando leí el piloto no sabía nada de WeWork así que googlee a Rebekah y la narrativa en los medios es que la volvieron la villana”, dijo Hathaway.

“Rápidamente llamé a (los creadores) Lee (Eisenberg) y Drew (Crevello) y les dije ‘¿Están tratando de derrumbar a alguien?, porque no tengo interés en eso’. Y ellos dijeron ‘No, de hecho estamos tratando de hacer lo contrario. Queremos ver lo complicada que es ella’”.

Leto agregó: “Es importante para mí realmente poner una vida en pantalla, incluso si es imperfecta”.

Hathaway dijo que siente compasión por Rebekah Neumann.

“No quiero arrastrar a nadie. No quiero humillar a nadie. Necesitamos soñadores en este mundo. Necesitamos gente que quiera hacer cosas buenas. He pensado mucho sobre esto. Quizá estoy yendo a un extremo al decir esto, pero sí creo que sus intenciones eran buenas y creo que debió ser desolador darse cuenta que no ejecutaste tus buenas intenciones de una forma que hubieras deseado”.