Letonia.- Detenido en Letonia un supuesto espía que recababa información militar para Rusia

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Letonia han detenido a una persona acusada de recopilar información sobre el sector de la defensa, incluida información sobre el despliegue de fuerzas de la OTAN, para después pasársela al servicio de Inteligencia militar de Rusia (GRU). La detención se produjo a mediados de octubre en la ciudad de Ventspils, aunque no ha sido hasta este lunes cuando lo ha hecho público el Servicio de Seguridad Estatal (VDD), que ha confirmado que el sospechoso, de nacionalidad letona, está ya imputado formalmente por un presunto delito de espionaje. Los investigadores han constatado, entre otras cosas, que recabó información relativa a infraestructuras privadas y diversos desarrollos militares con vistas a pasársela a Rusia, país al que también habría ayudado a comprar tarjetas prepago para teléfonos móviles. El VDD ha indicado que la investigación sigue abierta y ha avanzado que dará "información adicional" conforme avancen dichas pesquisas. El sospechoso, del que no han trascendido más detalles, "está detenido como medida de seguridad" mientras avanzan estos trabajos.