Letonia.- Letonia detiene a un hombre sospechoso de espiar a favor de Rusia
MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Letonia han anunciado este miércoles la detención de un hombre sospechoso de llevar a cabo labores de espionaje a favor de Rusia, incluida la recopilación de información sobre "instalaciones militares" en el país europeo. El Servicio Estatal de Seguridad letón (VDD) ha indicado en un comunicado que el hombre, cuya identidad no ha trascendido, fue arrestado el 27 de agosto, antes de afirmar que "entregó información a los servicios de Inteligencia y seguridad de Rusia sobre ubicaciones, planes y medidas de seguridad en múltiples instalaciones militares letonas".
"El detenido también entregó a los servicios de Inteligencia rusos información sobre la construcción de nuevas instalaciones militares, ejercicios de entrenamiento y la presencia de otras tropas de Estados miembro de la OTAN en instalaciones militares específicas".
Asimismo, ha hecho hincapié en que "también habría compartido otra información con los servicios de Inteligencia rusos que podrían ser usados contra intereses de seguridad nacional de Letonia y otros países bálticos", al tiempo que ha reseñado que las autoridades están "analizando en profundidad" los materiales incautados.
