Letonia insta a la OTAN a reforzar la defensa aérea del Báltico tras las incursiones rusas

RIGA, 27 sep (Reuters) - El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, instó el sábado a la OTAN a aumentar su protección de los Estados bálticos, citando las violaciones rusas del espacio aéreo de la alianza, y sumándose a un llamado similar de Lituania.

Los líderes europeos han dicho que Rusia ha violado repetidas veces el espacio aéreo de la OTAN, incluso en los Estados bálticos y Polonia, donde a principios de este mes alrededor de 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo, lo que provocó que aviones de la OTAN derribaran algunos de ellos.

"Rusia continúa con su patrón de provocaciones, la última de las cuales ha sido violar de forma imprudente el espacio aéreo de Polonia y Estonia", declaró Rinkevics en una reunión del Comité Militar de la OTAN celebrada en Riga, capital de Letonia.

"Transformar la vigilancia aérea del Báltico en una misión de defensa aérea del Báltico con sus respectivas reglas de enfrentamiento debería ser una prioridad", afirmó.

La ministra lituana de Defensa, Dovile Sakaliene, afirmó más temprano en el mes que Vilna preparó un documento de posición sobre el cambio de misión para incluir capacidades adicionales "como medios de defensa aérea basados en tierra, sensores y detectores".

Moscú niega que sus aviones hayan violado el espacio aéreo de Estonia y afirmó que sus aviones no tripulados no tenían previsto atacar objetivos en Polonia.

Los aviones de la OTAN patrullan los cielos de los países bálticos desde 2004 y están preparados para interceptar aeronaves que invadan el espacio aéreo de la alianza o vuelen cerca de sus fronteras.

Tras el incidente sobre Polonia, la OTAN lanzó una operación denominada "Centinela oriental" para reforzar las defensas a lo largo de todo su flanco oriental. No obstante, las autoridades bálticas han manifestado que siguen necesitando más protección.

(Reporte de Andrew Gray y Andrius Sytas; editado en español por Carlos Serrano)