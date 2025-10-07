Letonia: Letonia amplía "hasta nuevo aviso" el cierre nocturno de su espacio aéreo en la frontera con Rusia

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa letón, Andris Spruds, ha anunciado este martes que el espacio aéreo de Letonia en la frontera con Rusia y Bielorrusia permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" durante las horas sin luz ante los recientes incidentes registrados en países europeos con aparatos vinculados a Rusia.

Spruds ha indicado en un comunicado que esta decisión permitirá a las Fuerzas Armadas de Letonia "llevar a cabo una vigilancia más detallada del espacio aéreo", así como simulacros contra drones tras una serie de violaciones del espacio aéreo en países vecinos, como en Estonia y en Rumanía, por parte de aeronaves rusas.

En un primer momento, el Gobierno de Letonia decidió que su espacio aéreo permanecería cerrado entre las 20 y las 7 horas (hora local) hasta el 18 de septiembre, si bien la decisión se prorrogó hasta este miércoles. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido mantener las restricciones de forma indefinida y "hasta nuevo aviso".

Las autoridades de Letonia mantienen cerrado así el espacio aéreo a todo aparato no tripulado que vuele por debajo de los 6000 metros de altura, una decisión que no afecta al tráfico comercial de aviones.

Según varios medios letones, las restricciones se extienden a 50 kilómetros desde la frontera oriental.