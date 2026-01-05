Letonia no encontró relación entre barco en liepaja y daño a un cable submarino

OSLO, 5 ene (Reuters) - Los investigadores letones no han encontrado pruebas que ⁠vinculen a ⁠un barco atracado en el puerto de Liepaja con los daños causados la semana ⁠pasada a ‌un cable ​submarino de telecomunicaciones en la zona, según ​informó el lunes la policía del país báltico.

La ‌interrupción del cable se ‌produjo el viernes cerca ​del puerto letón y los investigadores dijeron el domingo que habían abordado un barco e iniciado un procedimiento penal, aunque no dieron el nombre de la embarcación.

La región del mar Báltico está en alerta máxima tras ⁠una cadena de cortes de cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y ​gasoductos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, y la alianza militar de la OTAN ha reforzado su presencia con fragatas, aviones y drones navales.

"Por el momento, la información obtenida en el caso ⁠penal no indica la conexión del barco específico con ​el daño al cable óptico", dijo la policía nacional de Letonia en un comunicado. Los datos de seguimiento de ‍buques de MarineTraffic muestran cuatro buques que cruzaban el cable Lituania-Letonia de camino al puerto de Liepaja el 2 de enero, cuando se descubrieron los daños. Tres de esos ​buques permanecían en el puerto de Liepaja el lunes por la mañana. (Información de Nerijus Adomaitis y Anna Ringstrom; edición de Terje ‍Solsvik; editado en español por Patrycja Dobrowolska)