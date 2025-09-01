Letonia y Lituania se clasifican a octavos del Eurobasket
Letonia, con una victoria 78-62 ante Portugal, y Lituania, que venció 81-78 a Finlandia, se clasific
Letonia, con una victoria 78-62 ante Portugal, y Lituania, que venció 81-78 a Finlandia, se clasificaron este lunes para los octavos de final del Eurobasket.
Se unen así a las otras seis naciones que ya habían sellado su boleto para la siguiente fase: Turquía, Serbia, Alemania, Finlandia, Grecia y Polonia.
Los letones, novenos en el ranking FIBA y cuya última medalla en este evento se remonta a la plata de 1939, necesitaban para asegurar su pase no solo su triunfo sino que Serbia venciera a la República Checa, como finalmente ocurrió (82-60).
Por su parte, Lituania resistió ante la Finlandia de Lauri Markkanen (19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias), a la que ganó por tres puntos, y estará también en la ronda de los 16 mejores.
Invictos en sus grupos (A y B), Turquía y Alemania sumaron dos nuevas victorias el lunes, contra Estonia (84-64) y Gran Bretaña (120-57), respectivamente.
Serbia también cuenta sus cuatro partidos disputados por victorias.
-- Resultados del lunes en la fase de grupos del Eurobasket masculino:
- Grupo A:
Serbia - República Checa 82 - 60
Portugal - Letonia 62 - 78
Estonia - Turquía 64 - 84
Clasificación: Pts J G P pf pc
1. Turquía 8 4 4 0 364 269 CLASIFICADO
2. Serbia 8 4 4 0 344 273 CLASIFICADO
3. Letonia 6 4 2 2 303 309 CLASIFICADO
4. Estonia 5 4 1 3 287 329
5. Portugal 5 4 1 3 247 303
6. República Checa 4 4 0 4 263 325
- Grupo B:
Alemania - Gran Bretaña 120 - 57
Suecia - Montenegro 81 - 87
Finlandia - Lituania 78 - 81
Clasificación: Pts J G P pf pc
1. Alemania 8 4 4 0 438 304 CLASIFICADO
2. Lituania 7 4 3 1 357 322 CLASIFICADO
3. Finlandia 7 4 3 1 365 315 CLASIFICADO
4. Montenegro 5 4 1 3 295 366
5. Suecia 5 4 1 3 332 344
6. Gran Bretaña 4 4 0 4 265 401
NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasifican a los octavos de final.
