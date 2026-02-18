Letras: A 100 años del Nobel a Grazia Deledda, un año de eventos en Cervia

Las celebraciones incluyen cine, teatro, encuentros, gastronomía y senderismo por los lugares de Deledda, reunidos bajo el título "1926-2026: 100 años de Grazia".

Entre los invitados se encuentran Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna, así como la trompeta de Paolo Fresu, las letras de la poeta Mariangela Gualtieri y el teatro de Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra y Vladimiro Strinati.

Con la compra de la "casa color galleta" —como la llama la escritora en el cuento "El contrato"—, Deledda fortaleció sus vínculos con la gente de Romaña, cuyo escenario y personajes aparecen recurrentemente en varias novelas y cuentos de su madurez literaria. Cervia, que le otorgó la ciudadanía honoraria en 1927, revive su leyenda, sus palabras y su legado.

"La vida de Grazia Deledda es la historia de una auténtica outsider que, con solo cuarto grado de primaria y una férrea determinación, superó obstáculos y limitaciones milenarias para alcanzar su sueño de convertirse en escritora", afirma la periodista Marisa Ostolani, presidenta de la Asociación Deledda de Cervia, que asistió hace unos días a la inauguración del Año Deledda en Nuoro junto al presidente italiano, Sergio Mattarella.

"Es una historia que nunca debe dejar de contarse, y por eso iniciamos nuestro viaje el 6 de marzo con la película 'Grazia', sobre la juventud de Deledda, en presencia de la directora Paola Columba y la joven actriz Barbara Pitzianti", agrega.

En el jardín de Villa Caravella, en mayo, se revivirá la atmósfera de los años 20 y 30, una Cervia en los albores de la industria turística durante el auge del régimen fascista.

"Con Dacia Maraini y Marcello Fois, entrevistados por Elisabetta Stefanelli, jefa del equipo editorial de ANSA Cultura, el día 9 hablaremos sobre el Premio Nobel, las mujeres y la literatura, intentando comprender por qué Deledda sigue siendo la única italiana en ganar este galardón hasta la fecha.

Con Neria De Giovanni y Nicoletta Verna, el día 10, profundizaremos en la envidia de Luigi Pirandello y la relación entre cultura y fascismo", detalla Ostolani.

A continuación, llegará el homenaje del Festival de Rávena a Deledda, que contará con el trompetista Paolo Fresu y la poeta Mariangela Gualtieri en el escenario de la Arena dei Pini de Milano Marittima el 2 de julio.

"Cenere" será el tema central de la obra teatral de Elena Bucci sobre la relación entre Deledda y Eleonora Duse: la versión muda, la única interpretación cinematográfica de la gran actriz teatral, basada en la novela homónima, será musicalizada en directo el 6 de julio por alumnos de la Escuela Rossini de Cervia, como parte de la preestreno del Festival "Cinema e Suono".

Además, mediante otros eventos a lo largo de 2026, la Asociación pretende dar a conocer Grazia Deledda a un público amplio y diverso.

"Concluiremos nuestras celebraciones -anticipa Ostolani- dejando en manos del público la tarea de juzgar la grandeza de la escritora con una prueba/provocación que responderá a la pregunta: '¿Fue realmente gloriosa?'. Creemos que la respuesta es obvia; será interesante conocer la opinión del público".

Grazia Deledda (Nuoro, 27 de septiembre de 1871-Roma, 15 de agosto de 1936) empezó a destacarse como escritora con algunos relatos que publicó la revista L'ultima moda. Su primera obra de éxito puede considerarse que fue "En el azul" (1890). Sus primeras obras oscilaban entre la narrativa y la poética. De ellas destaca "Paisajes sardos" (1896).

En 1903 publicó "Elias Portolu" que la consagró como escritora e inició una buena serie de novelas y obras de teatro: "Cenizas" (1904), "La hiedra" (1906), "Hasta el límite" (1911), "Colombi e Sparvieri" (1912), "Cañas al viento" (1913), "El incendio en el olivar" (1918) y "El Dios de los vientos" (1922).

Varias de sus historias fueron llevadas al cine. Entre ellas, "Cenizas", película de 1916 interpretada por Eleonora Duse, y dirigida por Febo Mari y Arturo Ambrosio. "La Grazia", de 1929, dirigida por Aldo De Benedetti, fue una de las últimas películas mudas del cine italiano. En 1950 se realizó la película "LïEdera (en inglés se llamó "Devotion" y en Italia se conoció como "Delitto per amore") basada en la novela del mismo nombre, dirigida por Augusto Genina. (ANSA).