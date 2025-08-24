Letras: Celebran el centenario de Andrea Camilleri

Camilleri es ya una leyenda de la literatura y del mundo editorial italiano —con 30 millones de ejemplares vendidos, traducidos a casi 40 idiomas— y de la historia de la televisión (no solo italiana) gracias a la adaptación de su Comisario Montalbano en dos series, emitidas repetidamente a lo largo de los años con enorme éxito, incluidas reposiciones.

Se acerca el cumpleaños de Andrea Camilleri, el 6 de septiembre, y para celebrar su centenario los eventos se multiplican en toda Italia.

El Fondo Andrea Camilleri, presidido por su hija Andreina, y el Comité Nacional Camilleri 100, presidido por Felice Laudadio, han puesto en marcha varias iniciativas que se desarrollarán en septiembre y octubre, con el apoyo de SIAE (Asociación Italiana de Autores y Editores), patrocinador principal, y RAI, principal socio mediático.

En Roma, el sábado 6 de septiembre, a las 21, hora local, la Casa del Cinema presentará, en su Teatro Ettore Scola al aire libre, la ya legendaria obra final escrita e interpretada por Camilleri, Conversazione su Tiresia (Conversación sobre Tiresias).

La obra, estrenada en exclusiva en el Teatro Griego de Siracusa el 11 de junio de 2018, contó con la curaduría de Valentina Alferj y la dirección de Roberto Andò y Stefano Vicario. Cuenta con música en directo compuesta e interpretada por el flautista Roberto Fabbriciani. Antes de la proyección, filmada en alta definición por Palomar de Carlo Degli Esposti, se presentará un avance de los ensayos entre bastidores, presentado por Andò, Degli Esposti y Fabbriciani.

En Taormina, el viernes 5 y el sábado 6, la Fundación Arte Sicilia Taormina organizará dos grandes veladas dedicadas a Camilleri, promovidas por la Región Siciliana, curadas por Gianna Fratta y Felice Laudadio, y que se desarrollarán en el magnífico marco del Teatro Antiguo.

A continuación, en Roma, el domingo 14 a las 18, el Auditorio Parco della Musica Ennio Morricone acogerá otro importante evento, en colaboración con la Fondazione Musica per Roma, titulado "Andrea Camilleri, el nacimiento de una leyenda.

De los primeros poemas al primer Montalbano".

Curada por Felice Laudadio y Ennio Coltorti, el evento contará con la participación de 12 antiguos alumnos de Camilleri en la Academia Nacional de Arte Dramático. Esta vez, la lectura de los textos de Camilleri en la Sala Petrassi estará a cargo de Alessandra Acciai, Paolo Briguglia, Tosca D'Aquino, Fabrizio Gifuni, Sabina Guzzanti, Luigi Lo Cascio, Laura Marinoni, Massimo Popolizio, Pino Quartullo, Galatea Ranzi, Alvia Reale y Sergio Rubini, junto con la cantautora siciliana Eleonora Bordonaro.

También en la capital italiana, el 20 de septiembre, a las 19, el Teatro Quirino acogerá la primera edición del Premio Andrea Camilleri - Nuevos Narradores, organizado por el Fondo Andrea Camilleri y curado por Arianna Mortelliti, escritora y nieta del autor.

La velada de Quirino, presentada por Pino Strabioli, promete ser un evento espectacular.

Los días 8 y 9 de octubre, la Sala Igea de la Enciclopedia Italiana Treccani acogerá el congreso internacional "La narrativa de Camilleri", en el que participarán algunos de los principales estudiosos de la obra del escritor. Tras los saludos institucionales de Massimo Bray, Andreina Camilleri, Salvatore Nastasi y Marina Paino, entre los ponentes figurarán Salvatore Silvano Nigro (que pronunciará el discurso introductorio), Ermanno Paccagnini, Giovanni Capecchi, Mauro Novelli, Raffaele Pittella, Nicola Lagioia, Luigi Matt, Beatrice Cristalli, Marina Castiglione, Monica Venturini, Elena Buoso, Giuliana Benvenuti, Ioannis Tsolkas, Maria Chatzikyriakidou, Eric Haywood, Gianfranco Marrone, Antonio Sellerio, Giancarlo De Cataldo, Antonio Franchini y Felice Laudadio cerrarán el debate. Las cuatro sesiones de la conferencia serán moderadas por Gaetano Savatteri, Elisabetta Mondello, Luca Crovi y el vicepresidente de Treccani, Giovanni Puglisi.

En Bari, el segundo evento tendrá lugar el domingo 12 de octubre en el Teatro Piccinni y el lunes 13 de octubre en el Teatro Petruzzelli con el título "Bienvenido de nuevo a Bari, querido Camilleri".

En Roma, el tercer gran evento, del 22 de octubre al 29 de noviembre, será la celebración del centenario del nacimiento del escritor por parte de la Sociedad Dante Alighieri con una gran exposición en el Palazzo Firenze.

Titulada "Escenas, Voces, Acentos, Escritos: El Teatro Infinito de Andrea Camilleri", la exposición rinde homenaje a su polifacética creatividad, fruto de la colaboración entre Giulio Ferroni, la Unidad Organizativa de Cultura de la Sociedad Dante Alighieri, el Fondo Andrea Camilleri y Arthemisia.

Los visitantes se embarcarán en un recorrido que abarca todos los aspectos de la obra artística de Camilleri, desde sus revolucionarias obras literarias hasta sus inolvidables creaciones teatrales y televisivas. Al recorrer las salas de exposición, descubrirán, sobre todo, cómo Camilleri conectó con éxito la memoria personal con el compromiso cívico.

Uno de los puntos focales de la exposición es, sin duda, la exploración de la relación del autor con la lengua italiana. Sus páginas, ricas en invenciones lingüísticas que fusionan el siciliano y el italiano, se analizarán a través de medios interactivos que revelan su musicalidad y originalidad. La exposición "Camilleri della Dante" promete ser uno de los eventos culturales más esperados del año. (ANSA).