Letras: India, invitada de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá

"La FILBo 2026 es una invitación al mundo para encontrarnos a través de la palabra. Con el lema 'Escucharnos es leernos', proponemos la lectura como un acto de diplomacia cultural donde distintas lenguas y tradiciones dialogan en igualdad", afirmó Adriana Angel Forero, directora de la Feria.

Además de India, la Feria tendrá este año la participación de más de 20 países, entre ellos Puerto Rico, Perú, Panamá, México, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica.

Entre los escritores e intelectuales invitados este año a la Feria están el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019; el filósofo británico John Sellars, catedrático de la Royal Holloway de la Universidad de Londres; la escritora rusa Anna Starobinets, conocida como "La Reina del Terror"; y el diseñador y editor mexicano Gonzalo García Barcha, hijo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. (ANSA).