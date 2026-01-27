Letras: Mexicano David Toscana, premio Alfaguara 2026

El premio fue anunciado por el presidente del jurado, el mexicano Jorge Volpi, en Madrid.

La novela parte de un hecho histórico, ocurrido en el siglo XI en los Balcanes, donde el emperador de Bizancio, Basilio II, ordenó cegar a 15.000 soldados búlgaros arrancándoles los ojos, y se centra en las historias de estas personas ciegas.

Se trata de una "fábula oscura y poderosa" que, alejándose del relato histórico convencional, ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia", según el fallo del jurado.

Narrada en primera persona por Kozaron el Escriba, la novela adquiere "un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro" conformando "una gran épica de los vencidos".

Toscana (Monterrey, 1961), quien reside en Madrid, relató que la idea de la novela la tuvo al leer un libro del historiador bizentino Juan Escilitzes.

De los 15.000 soldados ciegos, el escritor se quedó con media docena para la novela.

"Quería imaginar lo que se puede ver cuando no se tiene ojos", dijo el autor tras el anuncio del fallo.

Su personaje dice "voy a narrar lo que no vi para que lo vea quien me escuche" y "aquí está el centro de la novela: qué vemos cuando no vemos", relató.

Toscana hace además un homenaje a la literatura: "Aunque vemos el papel con los ojos, la literatura no se ve, y de hecho durante muchos siglos la literatura se escuchó. La literatura no es algo visible".

El autor se refirió a otra novela suya que también lleva "ejército" en el título, "El ejército iluminado", sobre unos chicos con síndrome de Down que quieren invadir Estados Unidos y recuperar Texas.

"Como existen las trilogías ya me inventaré otra novela con un ejército en el título", apuntó el escritor.

Toscana, autor de novelas como "La ciudad que el diablo se llevó", "Evangelia" y "Olegaroy", obtuvo el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por "El peso de vivir en la tierra" (2022).

También ha conseguido otros galardones como el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio José María Arguedas.

El Premio Alfaguara de Novela está dotado con US$175.000 y la publicación simultánea de la novela en todo el territorio de habla hispana.

A esta edición, la número, se presentaron 1.140 manuscritos.

(ANSA).