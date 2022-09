Letta augura "días duros" tras el triunfo de Meloni en Italia y anuncia que no concurrirá a las internas del PD

El secretario general del Partido Democrático (PD) de Italia, Enrico Letta, ha augurado este lunes "días duros" tras el incontestable triunfo en las elecciones legislativas de las fuerzas de la ultraderecha lideradas por Giorgia Meloni y ha anunciado que no se presentará a la primarias de su formación.

"Hoy es un día triste para Italia y Europa. Nos esperan días duros", ha lamentado Letta en rueda de prensa. "Los italianos y los italianos han elegido una opción clara, la derecha", ha apuntado el todavía secretario general del PD, quien ha prometido "una oposición dura e intransigente".

A pesar del "resultado insatisfactorio", Letta ha puesto en valor que el PD es el segundo partido más votado del país, así como el segundo grupo parlamentario y la primera fuerza de oposición. "El Partido Demócrata no permitirá que Italia abandone el corazón de Europa o se separe de los valores europeos", ha enfatizado.

Letta ha asegurado que si Meloni ha conseguido tan buenos resultados es también gracias a los intentos del presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, por "derribar" al todavía primer ministro Mario Draghi, así como por el "fuego amigo de antiguos aliados", en referencia a líder de Acción, Carlo Calenda.

"El Partido Democrático trabajará para construir en perspectiva lo que no se ha podido hacer esta vez, los números dicen que la única forma de ganar a la derecha es el campo amplio: esta vez no se ha podido, no por nosotros, sino por algunos interlocutores que se retiraron", ha reprochado.

Por otro lado, Letta ha aprovechado para anunciar que no se presentará a las próximas primarias del partido, pero que hasta entonces asegurará la estabilidad de la formación hasta que se celebre el próximo congreso, recoge el diario 'La Repubblica'.

"Aseguraré con espíritu de servicio la dirección del Partido Demócrata hasta el congreso al que no me presentaré como candidato", ha anunciado Letta, para quien dicha cita debe servir para llevar a cabo una "profunda reflexión" sobre el concepto de un nuevo Partido Demócrata a la altura de un momento en el que la derecha "nunca ha sido más derecha".

"Quien venga después de mí tendrá que trabajar por una alternativa para la mayoría de los italianos. Nunca he estado a favor de la autosuficiencia, nunca he estado a favor del aislamiento, siempre he estado a favor del diálogo", ha dicho Letta, quien confía en la construcción de una nueva "alternativa" para las elecciones de primavera con las que poder frenar a la derecha.