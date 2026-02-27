Levantan medida de arresto domiciliario al opositor venezolano Freddy Superlano

27 feb (Reuters) - La medida de arresto domiciliario del opositor venezolano, Freddy Superlano, fue levantada el viernes, según un video publicado en su cuenta de Instagram, como parte de una ley de amnistía limitada aprobada este mes en el país sudamericano.

En el video se ve y se escucha a un agente de la policía nacional leyendo una orden de liberación, antes de que un técnico le retirara el grillete electrónico a Superlano.

Superlano fue puesto bajo arresto domiciliario el pasado 8 de febrero. Su detención ocurrida en 2024 fue captada en un video que lo muestra siendo empujado hacia la parte trasera de un vehículo sin identificación, rodeado de agentes de seguridad armados. (Redacción Reuters)