Levantan suspensión de 12 partidos a Bruno Henrique por caso de apuestas en Brasil
La justicia deportiva de Brasil levantó este jueves la suspensión de 12 partidos contra Bruno Henrique, después de que el futbolista del Flamengo apelara esa pena impuesta por haber forzado una tarjeta amarilla para...
La justicia deportiva de Brasil levantó este jueves la suspensión de 12 partidos contra Bruno Henrique, después de que el futbolista del Flamengo apelara esa pena impuesta por haber forzado una tarjeta amarilla para beneficiar a familiares en apuestas en línea.
El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) retomó una sesión que había sido pospuesta el lunes y levantó el castigo de 12 partidos decretado el pasado 4 de septiembre contra el atacante, a la vez que impuso una multa de 100.000 reales, equivalentes a cerca de US$19.000.
Bruno Henrique enfrenta en paralelo un juicio penal por cargos de fraude deportivo.
