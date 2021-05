Levante-Barcelona abren antepenúltima fecha de liga española

MADRID (AP) — (Type the dateline. Leave empty for undated stories; do not type (AP)_)

Barcelona visita al Levante en busca de una victoria que ponga nerviosos a sus rivales al arrancar el martes la antepenúltima fecha de uno de los campeonatos españoles de fútbol más reñidos en mucho tiempo.

“Podemos tomar la punta y presionar a los demás”, declaró el técnico blaugrana Ronald Koeman el lunes.

Barcelona no depende de sí mismo tras dejar pasar oportunidades doradas de arrebatar el liderato a Atlético de Madrid. Está a dos puntos de Atlético, compartiendo el segundo lugar con Real Madrid, después de perder ante Granada y empatar el fin de semana 0-0 con el líder.

Atlético de Madrid tiene un duro compromiso el miércoles con Real Sociedad, quinto en la tabla y peleando la clasificación a la Liga Europa, en tanto que Real Madrid enfrentará el jueves a Granada. El equipo merengue viene de empatar 2-2 con Sevilla.

Atlético de Madrid dejó escapar una cómoda ventaja que tenía al tope de la tabla y ahora pelea por ver si resiste la embestida de Barcelona y Real Madrid, aunque también ellos están flaqueando en la recta final.

Real Sociedad asoma como el compromiso más duro de los últimos tres para Atlético, que posteriormente enfrentará a Osasuna (12do) y un Valladolid que lucha por permanecer en la primera división.

Barcelona es el que tiene el panorama más despejado. Levante está 14to y en las dos fechas finales se medirá con Celta Vigo (8vo) y Eibar (último).

El que la tiene más fea es Real Madrid, que después de enfrentar a Granada ((9no, verdugo de Barcelona hace dos fechas) chocará con el siempre difícil Athletic Bilbao (10mo) y Villarreal (6to, luchando por clasificarse a la Liga Europa).

La liga ya “no depende de nosotros, pero vamos a luchar hasta el final”, declaró el técnico de Real Madrid Zinedine Zidane, quien se quejó amargamente del arbitraje contra Sevilla tras ver un video de una secuela en la que se le negó un penal a su equipo para darle uno a Sevilla con el partido igualado 1-1.

El árbitro cobró un penal por una falta a Karim Benzema tras un contragolpe, pero el VAR anuló esa jugada porque concedió un penal a Sevilla por una controversial mano de Eder Militao en la acción previa al contragolpe de Benzema.

Barcelona busca su tercer título en las últimas cuatro campañas, pero la empresa luce difícil. No solo está a dos puntos del líder, sino que tuvo malos resultados frente a Atlético y Real Madrid, y saldría perdiendo en caso de terminar empatado en puntos con cualquiera de los dos.

“Vamos a luchar hasta el último segundo por ganar la Liga”, aseguró Koeman. “No está en nuestras manos, pero no tenemos que cometer ningún fallo más”.

Sevilla también está matemáticamente en la lucha por el título, aunque a seis puntos de Atlético.

AP