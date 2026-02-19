Levante, un rival propicio para el Barça de Flick en su momento más bajo

El FC Barcelona de Hansi Flick, en uno de sus momentos más delicados desde la llegada del técnico alemán, recibe el domingo a un Levante (19º) cada vez más hundido que se presenta en el Camp Nou como un rival propicio, en la 25ª fecha de la Liga.

La etapa Flick al frente del Barça desde su llegada en el verano boreal de 2024 sólo puede tacharse de exitosa, con un triplete nacional en su primer curso (Liga, Copa del Rey y Supercopa), unas semifinales de Liga de Campeones, además de un nueva Supercopa de España conquistada a comienzos de enero.

Pero en los últimos días, el conjunto culé ha sufrido sendos varapalos, en Copa (derrota 4-0 en Copa en la ida de semifinales ante el Atlético de Madrid) y en Liga, sorprendido en el derbi catalán ante el Girona (2-1), lo que significó ceder el liderato al Real Madrid, que visita a Osasuna el sábado.

Aunque el Barça alzó la voz para protestar por lo que consideró errores arbitrales en su contra en esos dos partidos, lo cierto que esa hipótesis no exime a los azulgranas de sus dos pobres actuaciones.

"No estamos en un buen momento", admitió Flick. "Di dos días de descanso al equipo porque creo que es importante que reseteen".

El técnico, que confía en recuperar al centrocampista Pedri González contra el Levante tras su lesión, reconoció que su equipo quizá esté acusando la carga de partidos.

"(Los errores) pueden tener que ver con que los jugadores estén cansados, que no estén lo suficientemente frescos, pero al final tenemos que tener hambre de ganar los partidos", proclamó Flick.

"Cuando vuelvan quiero otra mentalidad", lanzó el antiguo entrenador del Bayern de Múnich.

Tampoco ayuda que los dos delanteros, Robert Lewandowski y Ferran Torres, parecen tener la pólvora mojada en 2026, y la ausencia de Pedri en la creación de juego en 8 de los últimos 14 partidos del equipo en liga.

Aunque el Barça es claro favorito ante el Levante, se antoja vital que el conjunto culé recupere su mejor versión para los complicados partidos por delante -Villarreal, Athletic Club en San Mamés, vuelta de Copa...- antes de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Real Madrid, que a diferencia del Barça ha disputado partido intersemanal en Champions (victoria 1-0 en Lisboa ante el Benfica), podría dormir el sábado cinco puntos por encima del sábado en caso de vencer en Pamplona.

El Sadar es un feudo caliente en el que muchos ojos estarán puestos en el brasileño Vinícius después de haber recibido presuntamente insultos racistas por parte del argentino del Benfica,

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, el Real Madrid ha disputado 9 partidos, marcando al menos un gol en todos ellos.

-- Programa de la 25ª jornada de LaLiga (en horas GMT) y tabla de clasificación:

Viernes, 20 de febrero

(19h00) Athletic - Elche

Sábado, 21 de febrero

(13h00) Real Sociedad - Real Oviedo

(15h15) Betis - Rayo

(17h30) Osasuna - Real Madrid

(20h00) Atlético de Madrid - Espanyol

Domingo, 22 de febrero

(13h00) Getafe - Sevilla

(15h15) Barcelona - Levante

(17h30) Celta - Mallorca

(20h00) Villarreal - Valencia

Lunes, 23 de febrero

(21h00) Alavés - Girona

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Athletic 31 24 9 4 11 27 34 -7

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23