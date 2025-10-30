Levante y Espanyol sufren para clasificarse en la Copa del Rey

Levante y Espanyol sufrieron más de lo esperado pero sacaron adelante sus eliminatorias ante equipos de inferior categoría este jueves, en el cierre de la primera ronda de la Copa del Rey.

El que peor lo pasó fue el Levante, que ganó 3-4 al Orihuela, la de cuarta división española, con un gol en el descuento de Carlos Espí (90+2 minutos).

El Espanyol también sudó hasta el pitido final al solo poder ganar por la mínima a otro equipo de cuarta categoría, el Atletic Lleida, por 2-1 de visita.

En su caso fue ganando desde el final de la primera mitad, pero sin poder lograr en la segunda el tanto de la tranquilidad.

Con más comodidad sellaron su pase los otros tres equipos de primera en liza este jueves: el Alavés goleó 0-7 en Getxo (6ª), el Betis por 7-1 a domicilio al Palma del Río (6ª) y el Celta de Vigo cumplió con un 2-0 también de visita ante el Puerto de Vega (6ª).

Fue gran protagonista el hispano-dominicano Mariano Díaz, con un triplete en el triunfo del Alavés.

Dieciséis equipos de primera tomaban parte en esta ronda, todos menos los cuatro que disputarán en enero la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

De todos ellos, solo uno, el Oviedo, quedó apeado en esta etapa inicial, al perder el martes 4-2 en la prórroga ante el Ourense CF, de la tercera categoría.

El sorteo de la segunda ronda tendrá lugar el 11 de noviembre, todavía con los cuatro equipos de la Supercopa exentos, y las eliminatorias se jugarán del 2 al 4 de diciembre.

-- Resultados de la 1ª ronda de la Copa del Rey con presencia de equipos de la primera división:

- Martes:

(+) Ourense CF (3ª) - Oviedo (1ª) 4 - 2 tras prórroga

Negreira (6ª) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 3

Constancia (5ª) - (+) Girona (1ª) 2 - 3 tras prórroga

Maracena (6ª) - (+) Valencia (1ª) 0 - 5

Toledo (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 1 - 4

Inter de Valdemoro (6ª) - (+) Getafe (1ª) 0 - 11

- Miércoles:

Sant Jordi (6ª) - (+) Osasuna (1ª) 0 - 5

Atletic San Just (6ª) - (+) Mallorca (1ª) 0 - 2

Los Garres (6ª) - (+) Elche (1ª) 0 - 4

Lucena (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 0 - 6

Yuncos (6ª) - (+) Rayo Vallecano (1ª) 1 - 6

- Jueves:

Puerto de Vega (6ª) - (+) Celta de Vigo (1ª) 0 - 2

Getxo (6ª) - (+) Alavés (1ª) 0 - 7

Atletic Lleida (4ª) - (+) Espanyol (1ª) 1 - 2

Orihuela (4ª) - (+) Levante (1ª) 3 - 4

Atlético Palma del Río (6ª) - (+) Betis (1ª) 1 - 7

NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para la segunda ronda.

dr/ma